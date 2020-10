Ignacio Aguado: "Madrid está en rojo chillón, la incidencia acumulada es una barbaridad"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha mostrado este miércoles su preocupación por la situación de la Comunidad de Madrid. "Tenemos una incidencia acumulada de 486, es una barbaridad", destacó. "Madrid ahora mismo está en rojo chillón, como toda España, y lo que deberíamos aspirar es a estar en verde", dijo en referencia a los colores que representan los niveles de riesgo en una ciudad.

En entrevista a Onda Cero, Aguado ha pedido "criterios claros" al Gobierno, que "una semana dice que la incidencia tiene que estar por debajo de los 400 y a la siguiente habla de 200". "Necesitamos certidumbre y que el Gobierno se aclare", defendió. Para el vicepresidente de la Comunidad, el baremo debería ser el que determinó la UE: menos de 25 casos de incidencia acumulado por 100.000 habitantes: "Ese debería ser nuestro objetivo, ni 400 ni 200, tenemos que aspirara a ser una zona verde".

Para ello, Aguado se ha mostrado "partidario de todas las medidas que ayuden a bajar la curva de manera drástica", sin aclarar si está de acuerdo con el cierre perimetral de Madrid. Si queremos salvar la economía y tener una campaña de Navidad fuerte, tenemos que aspirar a ser una zona verde. Eso es lo único que pude salvar la campaña de Navidad, nuestros comercios y nuestros restaurantes. Hagamos lo que tengamos que hacer opero hagámoslo ya, no podemos alargar esta situación más tiempo".

Preguntado sobre las tensiones en el Gobierno de Ayuso. Aguado ha reconocido que, de estar Ciudadanos al frente, "las cosas se hubieran hecho de otra manera y no se hubiesen recurrido determinadas decisiones" pero ha asegurado que "el Gobierno sigue siendo estable" y que no se plantea el apoyo a una hipotética moción de censura. "Trato de hacer lo que me dictan mis principios y si eso me supone discrepancias con mi socio de Gobierno no pasa nada. Mi relación con Ayuso es buena y la seguiremos apoyando. No es momento de presentar ninguna moción de censura".

Aguado ha llamado al acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para que alcancen juntos un objetivo común. "No es momento de buscar culpables, es momento de sentarnos a trabajar y a dialogar. Centrémonos en pactar medidas que logren doblegar la curva por debajo de 25 que es lo que dice la UE y luego la herramienta jurídica para aplicarlas es lo de menos. Primero busquemos ese acuerdo y paremos con la confrontación".