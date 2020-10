Cataluña prevé cerrar bares y restaurantes con la mitad de incidencia acumulada que Madrid

Sin bares ni restaurantes hasta final de mes. Esta es la restricción que desde la Generalitat de Cataluña prevén para luchar contra el coronavirus ante su avance en esta segunda ola. Una medida estricta que se produce el día que la comunidad llegaba a una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 263,03, algo más de la mitad que la en la Comunidad de Madrid, con 489,15.

La incidencia acumulada es uno de los datos que ha manejado Sanidad para estudiar las limitaciones impuestas en el intento de frenada del virus. Se basa en los casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes.

Las medidas planteadas fijan el próximo 1 de noviembre como fecha de caducidad aunque son revisables y prorrogables según los indicadores epidémicos.

Rueda de prensa

Pere Aragonés, vicepresidente del Govern y presidente en funciones, ofrecerá una rueda de prensa este miércoles junto a la consellera y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Interior, Miquel Samper, y la consellera de Salud, Alba Vergés, en la que anunciarán el alcance exacto de las medidas contra el virus.

Ya durante la mañana del lunes Marc Ramentol, secretario general del Departamento de Salud, avanzó que habría restricciones en aforos y que extremarían las precauciones y revisarían los horarios de bares y restaurantes en toda la comunidad desde el próximo viernes para intentar contener el avance de la epidemia.

Cataluña agregó este martes 1.218 nuevos positivos a la cifra global, con lo que la suma total alcabzaba los 161.769 confirmados. En comparación, Madrid tiene 268.022 positivos confirmados, con los 1.126 nuevos.

Barrera de 500

Que Madrid haya bajado de los 500 en incidencia acumulada, una cifra muy por encima de la de Cataluña, es una de las bazas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de que no le apliquen a 16 de los 21 municipios las medidas acordadas en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes.

Esa barrera de los 500, establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez, la ha puesto en duda este martes Sanidad, explciando Salvador Illa que debería ser "alrededor de 100" para anular el estado de alarma. Y ha añadido: "Ha de descender muchísimo antes. Esto lo queremos discutir con ellos. Cuando se cumplan los criterios, se levantará". Unas declaraciones que no aclaraban si pedirá la prórroga al confinamiento de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lamentado que se varie de esta manera el método de evaluación: "Eran 500, esta mañana ha dicho el ministro 00, o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio de forma arbitraria. No podemos vivir al albur de que cada día haya un criterio o una cifra distinta. Tenemos la legítima duda de si eso es cierto. No puede ser que si la semana pasada fueran 500, ahora sean 100".

Hospitalizados y PCR

Hay 31.732 personas hospitalizadas por la Covid-19 en Cataluña, siendo la segunda comunidad con más ingresados, sólo por detrás de Madrid, que suma 49.811, según los datos pubicados por el Ministerio de Sanidad.

Uno de los datos más trascendentales para evaluar la situación de ambas es el del total de PCRs realizadas. Del 3 al 9 de octubre Cataluña hizo 145.584 pruebas, por las 80.273 de Madrid.

Mientras la disparidad entre ambas se amplía en cuanto a números y criterios, España roza ya los 900.000 casos confirmados, con 896.086 positivos hasta el momento.