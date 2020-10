Ayuso acatará la orden de Sanidad: "Madrid no está en rebeldía pero iremos a los tribunales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la región "cumplirá de manera estricta" las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad, publicadas hoy en el BOE, y ha anunciado que las recurrirá ante los tribunales para "defender los intereses legítimos de los madrileños".

"Madrid y este Gobierno no está en rebeldía", ha afirmado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha denunciado que Sanidad "intenta imponer de manera alegal" restricciones para la capital y otros nueve municipios de la región.

"Por supuesto que acataré las normas y las leyes. Nosotros cumplimos la ley, claro. ¿Quién se cree que es este Gobierno?", ha cuestionado Ayuso al socialista Ángel Gabilondo. "Acudiremos estado de derecho para reclamar lo que es justo para Madrid", ha apuntado.

"Cumpliremos las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas porque así no volveremos a las colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto y hacen de manera asombrosa", ha dicho, solo unas horas después de que el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, asegurara que Madrid no cumplirá con la orden de Sanidad porque "jurídicamente no es válida".

00:00 horas del sábado

El acuerdo ha sido publicado este jueves en el BOE, aunque fuentes de Moncloa afirman que la orden ya fue comunicada anoche a las comunidades -competentes de su ejecución- y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos. Por tanto, Madrid tiene hasta las 00:00 horas del sábado para aplicar las restricciones de Sanidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que el lunes se acordó un "diálogo y un consenso" en una reunión en el que estuvo el vicepresidente, Ignacio Aguado, y dos ministros, Salvador Illa y Carolina Darias.

Justo después, según ha relatado, vieron en la prensa y al día siguiente "en una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada" que buscaban "imponer de manera unilateral a todas las comunidades un criterio" que como se ha visto "de manera alegal ahora ya está publicado en el BOE". "Este es un acuerdo por la espalda fruto de una reunión en la que no hubo ni un solo papel", ha añadido.

Así, Ayuso ha lamentado que "somos el único país del mundo en el que el Gobierno le echa la culpa a su capital". "En el resto se remangan y no echan la culpa a su inferior", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha recordado que su Ejecutivo puso restricciones durante junio y julio "mientras algunos estaban en la tumbona descansando".

Ayuso da "vergüenza ajena"

En un fuerte rifirrafe dialéctico, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, ha señalado que Ayuso da "vergüenza ajena" y es "el hazmerreír de todo el mundo". "Está poniendo en riesgo no solo a los madrileños, sino a todo el país" ha apuntado, para denunciar que el Gobierno regional pone "por encima la economía de algunos a la vida de la mayoría".

"Está dispuesta a todo antes de que los vecinos de La Moraleja hagan el mismo esfuerzo que los vecinos de los barrios populares de los barrios del sur de Madrid", ha criticado Serra, que considera que "el problema es que usted sólo busca el conflicto con el Gobierno". "Son un problema para cada solución", ha espetado.