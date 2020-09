¿Puedo ir al bar, a un entierro o al trabajo?: respondemos a las dudas ante las medidas de Ayuso

La Comunidad de Madrid, ya saben, ha anunciado que, a partir del lunes, habrá ‘confinamientos’ que restringirán, en buena medida, la movilidad en las 37 áreas sanitarias más castigadas por el coronavirus, aquellas que sobrepasan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en incidencia acumulada en los últimos 14 días. En total, se verán afectados 855.193 madrileños, el 13% de la población de la región, así como los negocios de las mencionadas zonas, que tendrán que reducir los aforos al 50% y limitar el número de personas en las reuniones de 10 a seis. De hecho, todos tendrán que cerrar antes de las 22:00 horas.

Estos madrileños no podrán “entrar y salir” de sus zonas, según ha reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sólo podrán moverse con una justificación: llevar a los niños al colegio, ir al trabajo o acudir a los juzgados –por ejemplo–. A su vez, el Gobierno regional procederá a cerrar los parques y jardines de los barrios para evitar reuniones de más de seis personas en la vía pública.

Además, a partir de la próxima semana, los centros sanitarios realizarán un millón de test (el 25% de los contagiados) para detectar quiénes son los infectados y ponerlos en cuarentena lo antes posible. De esta forma, la Comunidad de Madrid tratará de frenar esta segunda ola de coronavirus que, a día de hoy, contabiliza 23 brotes activos, más de 2.000 pacientes ingresados en planta y 267 en UCI. Con hospitales, como el Infanta Leonor de Vallecas, con las cirugías canceladas, el 54% de las camas ocupadas por pacientes Covid y el 134% de las de UCI.

Pero, dejando a un lado los datos, las declaraciones y lo fundamental de la noticia, ¿qué es lo que los madrileños van a poder hacer a partir del lunes? En EL ESPAÑOL respondemos a todas estas dudas (y algunas más):

¿Las ‘confinamientos’ son sólo en estas 37 zonas sanitarias?

Las restricciones de movilidad anunciadas por la Comunidad de Madrid afectan tan solo a las áreas sanitarias con más incidencia de casos acumulados por coronavirus. No obstante, las reducciones de aforos se podrían extender –aunque no se haya concretado cuándo– al resto de la región. “Habrá algunas medidas puntuales, como la reducción de aforos de 10 a seis personas, que se modificarán en la anterior orden”, ha confesado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sin precisar cuándo serán de obligatorio cumplimiento en toda la Comunidad.

¿Cuáles son las áreas sanitarias ‘confinadas’?

Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba en Carabanchel. Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín en Usera. San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales en Villaverde. Villa de Vallecas y Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del tío Raimundo, Ángela Uriarte, Álcala de Guadaira y Federica Montseny en Puente de Vallecas. Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa en Ciudad Lineal. Alicante, Cuzco y Francia en Fuenlabrada. Humanes de Madrid. San Blas e Isabel II en Parla. Las Margaritas y Sánchez Morate en Getafe. Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. Chopera y Miraflores en Alcobendas.

¿Qué tengo permitido dentro de mi zona?

La Comunidad de Madrid no ha confinado a estos más de 800.000 madrileños en sus casas. Podrán salir, pero dentro de sus zonas sanitarias, aunque con la recomendación de hacerlo tan solo para lo meramente esencial (hacer la compra, ir al banco, llevar a los niños al colegio…). No obstante, no tendrán prohibido hacerlo para otras cosas. Los bares seguirán abiertos hasta las 22:00 horas con la obligación de reducir al 50% el aforo, no servir en barra y no dejar que se junten más de seis personas en una mesa –salvo que sean convivientes–.

¿Para qué podré salir de mi zona sanitaria?

Los madrileños ‘confinados’ sólo podrán salir de su zona para acudir a un centro sanitario, para ir al trabajo, para acudir a centros docentes o educativos, para volver a su residencia habitual, para asistir a personas vulnerables, ir al banco o al juzgado, renovar documentos oficiales (DNI, pasaporte, permiso de conducir…), para realizar pruebas académicas inaplazables o por algún motivo de causa mayor.

¿Puedo moverme en coche?

Sí, podrán hacerlo siempre que sea dentro de su zona sanitaria –aunque con la recomendación de hacerlo tan solo para lo imprescindible– y fuera siempre que tengan algún motivo justificado como los recogidos en la pregunta anterior.

¿Podré ver a mi familia?

Sí, lo podrán hacer todos, pero siempre que el familiar esté dentro de la misma área sanitaria y que la reunión no sobrepase las seis personas –salvo que estos sean convivientes–. No podrán hacerlo si los familiares se encuentran en otra parte de Madrid.

¿Puedo ir a misa, a velatorios o entierros?

Sí, pero con restricciones. Las iglesias tan solo podrán ocupar un tercio de sus asientos, a los velatorios sólo podrán acudir 15 personas si son al aire libre y 10 si se hace en interior. A su vez, sólo tendrán permitido acudir 15 personas a los entierros.

¿Puedo ir de bares, de tiendas o a la casa de apuestas?

Sí. Pero los locales comerciales tienen reducido su aforo al 50% y tendrán que cerrar a las 22:00 horas, salvo que se traten de un servicio esencial (farmacias, gasolineras…). En los bares se limita el servicio en barra, se reduce el aforo también al 50% y a un máximo de seis personas por mesa. Tienen permitido, eso sí, enviar comida a domicilio. Y las casas de apuestas siguen abiertas, pero con la obligación de no llenar más del 50% de sus salas.

¿Puedo ir a la academia de inglés o a extraescolares?

Sí, pero la academia tendrá que reorganizar sus aulas para que, como máximo, coincidan seis alumnos al mismo tiempo. Tiene reducido, a su vez, el aforo al 50%.

¿Puedo hacer deporte, ir a un concierto o al parque?

La Comunidad de Madrid permite hacer deporte al aire libre sin mascarilla –como hasta ahora–, pero pide que se reduzca a seis personas la práctica grupal en los gimnasios, a los que sólo podrán acudir la mitad de los clientes. También está permitido ir al cine, al teatro o a espectáculos siempre que no se sobrepase el 50% del aforo. Lo que no se podrá hacer es ir a parques o jardines infantiles de uso público. Desde el lunes, estarán cerrados.

¿Por qué puedo ir a un bar y no a un parque?

La Comunidad de Madrid ha sido clara en este aspecto: en un bar se pueden cumplir las medidas de seguridad y hay una persona que puede obligar a que así sea; en un parque, no.

¿Puedo llevar a mi hijo al colegio?

Sí, es una de las excepciones que está permitida dentro del reglamento de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna modificación respecto a los colegios, que seguirán dando clases con los ratios ya fijados por Sanidad y las medidas de seguridad adecuadas.

¿Me multan si incumplo las normas?

La Comunidad de Madrid no ha especificado la cuantía de las multas, pero sí ha hecho hincapié en que se mantienen las sanciones por no llevar mascarilla (100 euros) o por organizar reuniones de más personas de las permitidas (10 en Madrid y seis en estas zonas). En cualquier caso, van a tratar de llegar a un acuerdo para que se persigan las malas prácticas y se sancione a aquellos ciudadanos que se salten la cuarentena.