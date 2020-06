La jueza remite al Tribunal Supremo la querella contra Ayuso por la gestión de las residencias

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia en estos centros.

Según el auto dado a conocer este viernes por la plataforma Marea de Residencias, en la que se agrupan estos familiares, la titular del citado juzgado madrileño acuerda incoar diligencias previas y remitirlas al Supremo al estar Ayuso aforada.

A finales de mayo 25 familiares de personas fallecidas en residencias de las localidades madrileñas de Alcorcón y Leganés se querellaron contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López, sobre los que la jueza no se pronuncia.

El propio consejero de Sanidad reconoció este jueves en la Asamblea de Madrid que habían enviado "por error" a la residencias el borrador de un protocolo en el que se recomendaba a los centros sociosanitarios no derivar ancianos a los hospitales. Un borrador que no era tal, ya que como publica hoy este periódico el documento estaba firmado por Carlos Mur, director de Coordinación Socio-Sanitaria, cuando los borradores no se firman.

Según la plataforma, la querella se interpuso por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

La magistrada, en su auto fechado el 29 de mayo, decide enviar la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. También acuerda dar traslado a la Fiscalía y recuerda que contra el auto cabe recurso.

Madrid es la comunidad que más investigaciones a residencias acumula por parte de la Fiscalía, casi la mitad de las incoadas en todo el país.

Según el último balance, del miércoles pasado, el Ministerio fiscal informó de un total de 82 diligencias de investigación penal abiertas a centros de la región madrileña.