Isabel Díaz Ayuso pide que Madrid pase ya a fase 1 porque es "el motor económico" de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo al Gobierno el paso de la región a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía después del "zarpazo" que ha supuesto el coronavirus.



Así lo ha expresado en la novena reunión por videoconferencia entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, encuentro que Díaz Ayuso ha aprovechado para transmitir a Pedro Sánchez que no comparte la campaña que ha lanzado su partido, el PSOE, para tachar de "ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable" el trabajo de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la pandemia.



Ha recordado Díaz Ayuso las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que le ha atribuido a ella "la responsabilidad directa de las muertes en Madrid". "Creo que eso ayuda poco a la convivencia y al trabajo conjunto entre administraciones", ha indicado la presidenta madrileña, quien ha lamentado que han sido "ataques desmesurados e injustos" que se provocan desde una administración superior a una inferior, algo que ella "nunca haría jamás" con los ayuntamientos de la región, "donde ha habido más contagios en unos que en otros".



"Es muy duro tener que escuchar eso cuando desde la primera videoconferencia, y los presidentes son testigos, he defendido la sanidad, la vida y he pedido refuerzos para ello", ha resaltado.

60% de las grandes empresas



Díaz Ayuso ha expuesto en su intervención la necesidad de poner en marcha el fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, reunir cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para saber ya a través del mismo cómo vamos a poder operar" y que se lleve el real decreto a tal efecto al Consejo de Ministros.



Ha sostenido que "es evidente que Madrid necesita dar un paso adelante" y pasar a la fase 1 de la desescalada porque, entre otras cuestiones, cuenta con el 60% de las grandes empresas y es un "motor económico que es bueno para que todos los demás sigan funcionando".



"Tenemos que empezar a conjugar esa delgada línea a la que todos nos estamos viendo abocados para seguir defendiendo a los más vulnerables frente al Covid-19 con la salida económica", ha dicho.



La presidenta madrileña ha señalado que esto pasa por normas fundamentales de autoprotección con material sanitario de calidad, y de políticas restrictivas en cuanto a las aglomeraciones con medidas de distanciamiento, según un comunicado del Gobierno regional.

Refuerzo sanitario

También ha insistido en que es necesario "un refuerzo sanitario", teniendo en cuenta la densidad de población de la región y que, en cualquier momento, puede darse un nuevo brote. "Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus y, por eso, Madrid necesita tener refuerzos extraordinarios porque en caso de un posible repunte podríamos tener más problemas", ha manifestado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que ella siempre ha priorizado "la salud y la vida".



Por otro lado, Díaz Ayuso ha coincidido con otros presidentes autonómicos en señalar que es necesario poner en marcha una reunión para hablar sobre la educación, con "un sistema educativo para todo el país, con un mismo calendario y dar los mismos pasos". A su juicio, el mando único tiene que ayudar a aplicar medidas de seguridad para los estudiantes que van a volver ahora a las aulas porque tienen que promocionarse, y de cara al próximo curso establecer protocolos.