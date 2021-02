Tensión en el PSdeG ante la posible vuelta a la política de Gómez Besteiro

Al expresidente de la Diputación de Lugo y ex secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no le ha hecho falta decir ni una palabra desde que se hizo público el archivo de la causa por el caso de O Garañón para sacudir el panorama político gallego e iniciar un murmullo en el seno de los socialistas gallegos.

El enigmático silencio de Gómez Besteiro contrasta con lo comentado que ha sido su posible regreso a la primera línea de la política: afines y no tan afines desde dentro del partido le han pedido que vuelva, mientras que el PPdeG ha aprovechado la ocasión para airear estas diferencias.

Su carrera política apuntaba alto hasta que la apertura por parte de la jueza Pilar de Lara de los casos por las torres de O Garañón y la Operación Pulpo la truncaron de lleno: se vio obligado a dimitir a escasos meses de concurrir como candidato a unas elecciones gallegas en la que las encuestas le daban mejores números que al elegido, Xaquín Fernández Leiceaga.

Desde entonces, Besteiro ha cumplido a rajatabla con lo prometido: en cinco años no ha dejado declaraciones ni apariciones públicas, más allá de las estrictamente necesarias ante la justicia por el caso de las torres de O Garañón, una causa que, de acuerdo con la propia Audiencia Provincial, se basó en "sospechas vanas" de De Lara.

La apertura de un expediente y el traslado de Lugo de la jueza fueron el germen del archivo del caso de O Garañón y todo apunta a que la Operación Pulpo, relativa a contrataciones presuntamente irregulares en sus tiempos como presidente de la Diputación de Lugo, correrá la misma suerte.

Así, libre de los cuatro delitos que se le imputaban en O Garañón -cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida y abuso en la función pública- y en espera de una resolución sobre los otros seis cargos de la Operación Pulpo, Besteiro podría rivalizar con el actual líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, en el Congreso previsto para finales de este año.

El silencio

Gómez Besteiro no ha roto su silencio tras el archivo del caso. Lo más parecido a una toma de posición han sido las palabras de su abogado, Cándido Conde Pumpido, quien entiende que el auto de la Audiencia Provincial deja una sensación "agridulce" y "no repara todo el daño provocado por la jueza Pilar de Lara" a su defendido.

Al mismo tiempo, el abogado ha recordado que la imputación se produjo "hace ya cinco años", en un momento en que su defendido estaba llamado a participar en unas elecciones "en las que parecía que podría obtener unos resultados que le servirían para pelearle la Xunta de Galicia al Partido Popular".

"A pesar de que no he hablado con él de esto, pienso que debería regresar a la primera línea política tras la publicación de este auto: él siempre ha dicho que esta causa le cortó su carrera política, así que ahora podría volver a ser el gran candidato que era en 2016", ha sentenciado.

Más allá de su confianza en Besteiro como candidato, Conde Pumpido también ha expresado sus dudas sobre sus posibilidades después de "todo lo que se ha emponzoñado su imagen".

Voces internas

La reacción no tardó en llegar por parte de miembros relevantes del PSdeG, empezando por su actual líder, Gonzalo Caballero, quien aseguró que las puertas del partido estaban "abiertas" para Besteiro, aunque no sin antes recordar que aún quedan causas pendientes en las que espera "que tenga la misma suerte".

"Como secretario general del PSdeG trabajaré para que todos los compañeros y progresistas que quieran trabajar por una Galicia mejor, con lealtad a la dirección federal y a la dirección gallega, tengan el espacio", invitó Caballero.

Sin embargo, otros compañeros han sido más entusiastas, empezando por la dirección provincial del PSdeG en La Coruña: su número dos, José Manuel Lage Tuñas, ha expresado su apoyo a "que vuelva a la primera línea", lo que supondría "una gran noticia" para el partido.

"Es uno de los activos más valiosos que tiene el PSdeG: era un gran candidato a la Xunta que fue apartado injustamente", señaló Lage Tuñas, quien destacó de él "su experiencia de gestión, su conocimiento del mundo urbano y rural, sus dotes de liderazgo y su gran empatía y cercanía al ciudadano medio".

El propio Gómez Besteiro, quien nunca ha dejado de militar en el PSOE, es amigo íntimo de una de las voces -en ocasiones- críticas con Caballero: el presidente de la Diputación de La Coruña y líder del PSdeG provincial, Valentín González Formoso.

El viceportavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, el lucense Luís Álvarez, también ha alabado las virtudes de Besteiro, "un valor absolutamente indiscutible dentro del socialismo" que, además, "tenía un liderazgo consolidado y tenía el reconocimiento tanto de su partido como de gente que, sin militar en el PSOE, reconocía su capacidad".

Voces externas

Mientras que desde el BNG -consolidado como segunda fuerza en el Pazo do Hórreo y en las encuestas- no se ha tocado demasiado el tema, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, no ha perdido la oportunidad de airear la situación interna del PSdeG.

"El archivo del caso de O Garañón da por iniciada la campaña interna para el Congreso del PSdeG, así que deseamos mucha suerte a los dos candidatos a las primarias y, en el ámbito personal, también la enhorabuena a Besteiro por su situación", afirmó con cierta retranca el dirigente popular.

En todo caso, y tras recordar "el coste económico" de las decisiones de Besteiro para el Concello de Lugo, Tellado aventuró que, aunque Gonzalo Caballero "pasó cuatro años queriendo ser como Pedro Sánchez", él "tiene la sensación" de que "va a acabar removido como Susana Díaz".

"Estuvo cuatro años pensando que su rival político era Alberto Núñez Feijóo, pero lo cierto es que su rival político seguía siendo Besteiro", ha zanjado.