El centroderecha de Mazón (PP) duplica sus diputados autonómicos en la provincia de Alicante

Las críticas al candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por presentarse encabezando la lista de la provincia de Alicante, se han demostrado infundadas. Entre otras cosas, porque la victoria de su lista en las autonómicas en la provincia ha sido incontestable: 15 escaños (38,8%), más del doble que los logrados en 2019, cuando sólo logró 7 (29,9%).

El hecho de que Ciudadanos (Cs) y Unidas-Podemos (UP) no hayan llegado a la barrera electoral del 5% (1,5% y 3,4% respectivamente), ha favorecido que no sólo aumenten sus escaños los populares. También el PSPV-PSOE, encabezado por la actual consellera Josefina Bueno ha aumentado su representación de 10 a 11 escaños. Y Vox de 4 a 5. Compromís se queda cómo está, con 4 escaños por la provincia.

El mapa de las autonómicas en la provincia no deja lugar a dudas. El color azul es hegemónico incluso en las localidades en las que ha ganado la izquierda en las municipales. Así, en el litoral el único municipio donde ha ganado el PSPV-PSOE en las autonómicas ha sido en L'Alfàs del Pi, aunque socialistas y nacionalistas sigan con opciones de mantener alcaldías como Dénia, Xàbia o Altea.

Los resultados de Mazón en su provincia son mejores que los de la media general del PP en la Comunidad Valenciana (35,3%). Sus 15 diputados no han bajado durante todo el escrutinio, mientras que bailaba un escaño entre PSOE y Vox a lo largo del recuento 11-4 y 10-5. Finalmente, a partir del 98% del escrutinio se ha ido para Vox.

Mazón ha sido el presidente de la Diputación de Alicante durante cuatro años y el grado de conocimiento de la ciudadanía de la provincia ha jugado a su favor para marcar diferencias. La izquierda sólo ha podido mantener en las autonómicas su fuerza en una franja del interior medio del mapa provincial.

También en las municipales

De los 1.691 concejales en juego en los 141 municipios de la provincia de Alicante, el PP ha logrado otra victoria: 712 ediles frente a los 598 que consiguió hace cuatro años. Por su parte, el PSOE ha perdido más de una veintena, consiguiendo 542 frente a los 568 de 2019.

Compromís sigue siendo la tercera fuerza municipal en la provincia con 176 concejales ya que el gran aumento de ediles de Vox (de 19 a 80), no es suficiente para hacer sombra a los nacionalistas.

