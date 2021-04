Las naves de Distrito Digital, ¿el gran almacén del arte valenciano?

"Queremos ubicar en Alicante el centro logístico de patrimonio cultural de la Generalitat". Con esa declaración tras visitar las naves de Distrito Digital, el conseller Vicent Marzà ha anunciado el interés por parte de su administración de disponer de un espacio donde depositar la gran cantidad de obras de arte que ya acumulan.

La que en un principio se planteaba como una visita de trabajo para ver en qué estado se encontraban las instalaciones se convirtió rápidamente en un anuncio de calado para solucionar muchos problemas de espacio de los centros artísticos. José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus, lo ha valorado de esa manera.

"Con las adquisiciones de 2020, las piezas de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat ya son 110", ha recordado. Estas creaciones de artistas valencianos, muchas de ellas de gran formato, van exhibiéndose por los distintos espacios con que lo acuerda el Consorci. Ese fue el caso, por ejemplo, del verano pasado en la Lonja de Pescado de Alicante, donde ocuparon dos salas solo con la primera tanda de esas compras.

"Y el objetivo es que itineren", prosigue Pérez Pont, "pero no siempre lo están". Por eso ha considerado importante que se encuentre un lugar específico "donde descansar y lo bastante grande". El centro logístico que plantea el conseller cuenta con esas ventajas por el gran tamaño de las naves y la que parece una fácil adecuación para conservarlas.

El recambio a Riba-roja

Hasta ahora, unas naves en Riba-roja ejercían ese papel de punto de almacenamiento de la citada colección. Como explica Pérez Pont, "esos almacenes llevan mucho tiempo funcionando y no tienen como destino almacenar". Eso, como matiza, no implica que no estén acondicionados con todas las garantías, pero revela la necesidad de espacio que hay con otros departamentos que también ocupan el centro.

El centro logístico que Marzà desearía instalar en las naves de Distrito Digital podría cumplir perfectamente ese propósito. Otro que también beneficiaría a los museos municipales, como ha resaltado el conseller. En su visita ha estado acompañado por Rosa Castells, la conservadora del MACA, y que acaba de anunciar la donación de casi trescientas piezas de la colección Jenkins y Romero.

Marzà, en su visita a las naves de Distrito Digital junto a Pérez Pont y Castells. Alicante

De ahí que el propio conseller haya apuntado hacia esa opción "queremos poner a su disposición en un futuro el espacio que adecuemos para guardar obras de arte que no estén expuestas". Una intención que ha subrayado al calificar el MACA como "un espacio museístico de primer nivel y uno de los puntos neurálgicos culturales de Alicante que tenemos que apoyar en todo lo que sea necesario".

Pérez Pont ha incidido también en esa línea de ejemplo del MACA y abriéndola a otros espacios municipales. Si "un museo municipal se pone a hacer obras, tiene un espacio para acoger temporalmente esas obras. Ese tipo de acciones no están solamente planteadas pensando desde la Conselleria sino en ofrecer colaboración a todo el territorio".

Esa relación también la ha valorado en concejal de cultura alicantino. Tras el anuncio de la visita, Antonio Manresa ha agradecido que "el conseller piense en Alicante para que sea centro del patrimonio cultural valenciano. Alicante, por mérito propio, merece ser centro de muchas otras áreas".

Confirmar el anuncio

De momento, hay que esperar. El deseo expresado por el conseller Marzà de instalar el centro logístico aún no tiene plazos marcados. La necesidad, eso sí, es apremiante, como han destacado expertos en la materia. El siguiente paso sería cerrar acuerdos entre las diferentes administraciones para que así sea efectivo.

Las diversas naves visitadas que forman parte de Distrito Digital eran los antiguos talleres de carpintería donde trabajaban los decoradores de Ciudad de la Luz. De pasar a guardar los monumentos de cartón piedra de películas rodadas allí como Astérix y los juegos olímpicos, ahora optarían a conservar creaciones