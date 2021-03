La jefa de Salud Pública valenciana fue a ver a Love of Lesbian con un test al que ella no da validez

La secretaria autonómica de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, la nacionalista Isaura Navarro (Compromís), viajó este fin de semana a Barcelona para asistir el sábado en el Palau Sant Jordi al concierto "piloto" de medidas Anti-Covid de Love of Lesbian. Según ha explicado a este diario, por invitación de la Secretaría Autonómica de Turismo.

Se trataba de una cita musical para 5.000 personas que pretendía probar los protocolos de seguridad en grandes concentraciones. Requería de una prueba de antígenos realizada in situ y del uso de mascarilla.

La delegación valenciana estaba compuesta por el director general de Inteligencia Turística, Mario Villar; el técnico de Muxic; y promotores de festivales de la Comunidad Valenciana, además de Isaura Navarro.

El hecho no tendría mayor trascendencia si la secretaria autonómica de Salud Pública hubiese mostrado antes alguna sensibilidad hacia el turismo, extremo que descartan los profesionales de este sector. Citan, como ejemplo, que no se reúne con ellos ni contesta las solicitudes que le han hecho llegar en los últimos meses.

Navarro lo niega. Dice que contesta todos los requerimientos y se reúne con quien se lo pide. En diciembre con Hosbec, en septiembre, octubre y marzo con Conostur. También que hay una Mesa de Trabajo abierta a la que acuden los técnicos de Salud Pública. Ella no, afirma, "porque la ha constituido la consellera Ana Barceló (PSOE) y no ha delegado" en su persona.

Malestar

Hoteleros, hosteleros, apartamentos turísticos, llevan meses pidiendo que se arbitren medidas que permitan la existencia de corredores turísticos y levantar el cierre perimetral para evitar la quiebra del sector. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana la única respuesta ha sido "no".

Los hoteleros están dispuestos a hacer en sus establecimientos las pruebas. Por parte de Sanidad sólo han obtenido la callada por respuesta. Desde la Generalitat sólo tienen como interlocutor al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Por ello, se preguntan cómo Isaura Navarro se ha saltado el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana (salvo que argumente que lo hizo por cuestiones laborales) para asistir a un acto en el que sólo se requería un test de antígenos. Sobre todo, porque desde Sanidad en la Comunidad Valenciana no se le da ninguna validez a esta prueba.

"Los test de antígenos sirven para lo que sirven", señala Navarro. "Aquí, para la detección rápida cuando hay síntomas, pero no para cribados. Seguimos lo que dice la ficha de la Carlos III, que no sirve para detectar positivos. Pero si da negativo puede ser un positivo con una carga vírica muy baja", añade.

"Al concierto sólo hemos ido como observadores, ni demostramos ni denostamos nada. Era sólo una observación que ahora tienen que valorar los técnicos de Salud Pública", señala respecto de su presencia en el recital de Love of Lesbian.

"Esperamos que esta prueba haya sido un completo éxito y que pueda ser una medida que, hasta que llegue la inmunidad necesaria a nuestra sociedad, permita reactivar parcialmente la oferta de festivales musicales tan importante para la Comunidad Valenciana", aseguró Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera más importante de la Comunidad Valenciana.

En pleno periodo de Semana Santa en Benidorm sólo hay 15 establecimientos hoteleros abiertos. Los hoteleros muestran su malestar porque ninguna de las solicitudes planteadas a la Generalitat valenciana ha tenido éxito: ni la apertura del cierre perimetral a quien tenga reserva y demuestre una prueba negativa, ni la apertura de los para evitar aglomeraciones en parado a la entrada de los restaurantes, ni la existencia de planes de desescalada, con apenas 29 contagios por 100.000 habitantes.

Test de antígenos

Miguel Sotillos, presidente de la patronal de apartamentos turísticos, afirma que "lo que no se entiende es que un francés pueda venir con una PCR negativa y una persona de Albacete, no. Dicen que los test de antígenos no son fiables, pues que perimitan la movilidad con una prueba de vacuna o con una PCR negativa".

Los apartamentos turísticos registran una ocupación de entre el 0% y el 5%. Con 80.000 viviendas censadas en la Comunidad, no hay público "interior" para llenarlos. Y sigue sin llegarles el dinero prometido.

Sotillos asegura que "la única ayuda han sido los ERTE. Los ICO son créditos que hay que pagar, y ya no conceden más. Del dinero prometido han llegado, si acaso, 1.000 euros por empresa procedentes de Turismo. Anuncian más fondos del IVF, pero en abril tenemos que pagar el IVA del primer trimestre y tenemos una facturación desde marzo del año pasado del 20%-25% respecto a 2019. Y si no pagas, no puedes pedir las ayudas que ofrezcan más adelante".

"Estamos listos para abrir pero no hay reservas. ¿Cómo las va a haber si un día dicen A y al otro B? La gente no va a reservar para que luego no les dejen venir", concluye Sotillos.