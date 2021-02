Los hoteleros piden abrir la Comunidad Valenciana en Semana Santa a quien acredite tener una reserva

A un mes de las vacaciones de Semana Santa ya parece claro que la Generalitat valenciana descarta una apertura del cierre perimetral de la Comunidad de manera general. Así se lo ha trasladado hoy el presidente Ximo Puig a los representantes del sector hotelero.

En este contexto, desde la patronal más importante del sector (Hosbec), su presidente, Toni Mayor, ha propuesto una apertura parcial a quien acredite una reserva hotelera para esas fechas. La Generalitat se ha mostrado receptiva a la propuesta.

Mayor ha expuesto que, siempre que los datos sanitarios sigan la tendencia a la baja, se pueda abrir la Comunidad al turismo respecto a los clientes de los establecimientos. Para ello expone las condiciones de seguridad de éstos y el hecho de que no se trata de un turismo masivo en relación a la población de cada municipio.

Por otro lado, Mayor argumenta que es más factible la trazabilidad y monitorización de cualquier caso positivo de estos clientes que de los turistas de segunda residencia.

Objetivo: el verano

Desde Hosbec consideran que el objetivo prioritario es poder abrir con relativa normalidad este verano. Por eso consideran que cualquier "urgencia" que ponga en peligro ese objetivo hay que descartarla.

Los hoteleros auguran una reserva "masiva" de turistas británicos para hospedarse desde final de primavera y durante todo el verano, ya que Reino Unido permitirá viajar a partir de mediados de mayo. De hecho, calcula que esta semana puede ser "la de más reservas en la historia de verano" para temporada alta.

Aunque es "difícil" hacer previsiones a medio plazo, confían en que los datos puedan dar "una alegría inesperada en los próximos meses", tras la desaceleración de contagios tanto en la Comunidad como en el resto de España. También espera que la vacunación sea masiva y progresiva a partir de abril para dar confianza a los turistas.

Hostelería

Los tres grupos del ejecutivo autonómico han defendido hoy que las restricciones a la movilidad se modificarán en función de criterios sanitarios, y han apuntado a la comisión interdepartamental de este jueves, donde se reunirá el Consell para adoptar las decisiones.

La portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, ha zanjado: "Hasta el jueves no se toma ninguna decisión". También ha criticado que "estar 48 horas en los medios leyendo y escuchando decisiones que todavía no se han tomado me parece una irresponsabilidad y una imprudencia porque se puede crear falsas expectativas en algunos sectores afectados y confundir a la ciudadanía".

Desde Ciudadanos, Mamen Peris ha pedido "buscar soluciones" para los hosteleros que no tienen terraza y ha defendido la propuesta del Bono Hostelería que ha rechazado.

Comercio

Desde Confecomerç pedirá este jueves a la Conselleria de Sanidad que se levanten las medidas restrictivas adoptadas en enero ante la evolución de la pandemia de coronavirus, en concreto, reclama que se permita abrir el comercio hasta las 20.00 horas, mayor aforo y que se levante el cierre perimetral de las grandes ciudades durante los fines de semana.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el sector del comercio de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV, Anged y Asucova), junto al presidente de la CEV, se reunirán este jueves con la Conselleria de Sanidad para estudiar las medidas restrictivas y analizar su posible levantamiento en el marco del plan de

desescalada de la Generalitat.

El presidente de Confecomerç CV, Rafael Torres, trasladará en este encuentro que "el comercio de proximidad no es el foco de contagio", por lo que se hace necesario ampliar la franja de apertura hasta las 20.00 horas, acorde con el horario comercial habitual, así como contar con un mayor aforo del 50% y la supresión del cierre perimetral para las ciudades de más de 50.000 habitantes los fines de semana.