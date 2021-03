La provincia de Alicante prepara sus playas para la segunda Semana Santa con coronavirus

La Semana Santa atípica que comienza este viernes trae consigo nuevas medidas y normas para el uso de las playas en la mayor parte de los municipios con litoral de la provincia de Alicante. El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana trae consigo un descenso del número de turistas, pero se espera una afluencia masiva a las playas de turistas del interior si continúa el buen tiempo actual.

En la ciudad de Alicante se ha puesto en marcha un "Plan Anticovid en las Playas". Se prevé reforzar la vigilancia en San Juan, Albufereta, Almadraba, Postiguet y Urbanova, con los quads, las barcas, las bicicletas por los paseos y se patrullarán también a pie y con drones.

Estarán prohibidas las aglomeraciones (no pueden estar grupos de más de cuatro personas no convivientes) y es obligatoria la mascarilla en las playas, así como para pasear. Quien no la lleve será sancionado.

También se ejecutará un Plan Anticovid en las zonas de Ocio, con el objetivo de evitar aglomeraciones, en el que intervendrán las unidades especializadas del Goir, Fox y un refuerzo policial, con especial incidencia en los establecimientos de las zonas del Centro, Gran Vía, Luceros, Castaños, el Casco Antiguo y en la playa de San Juan, entre otros.

Continúa el toque de queda desde las 22 horas y hasta las 6 horas, y se hará un control exhaustivo de los Botellones, con vigilancias preventivas en las zonas calientes. El Ayuntamiento recuerda que una de las sanciones a las que se enfrentan son de 750 euros.

Orihuela

En Orihuela son varias las concejalías que se han implicado para tener unas playas con todos los servicios y seguras. Ildo que realizará las labores de desinfección del entorno periplayero y la Concejalía de Modernización llevará el control de aforos a través de las cámaras instaladas en las playas.

La concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, afirma que «desde hace varias semanas se están llevando a cabo labores de mantenimiento (desbroce, poda, pintura) al tiempo que se están instalando las pasarelas, lavapiés y mástiles para recibir a la Semana Santa con nuestra mejor cara».

Se han contratado los servicios de una retroexcadora y 2 tractores con trejilla que están haciendo las labores propias de nivelación de la arena, así como se han contratado desde Aseo Urbano a 3 operarios destinados a la costa para reforzarán el personal destinado en la costa durante 6 meses en el turno de día.

Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha puesto en marcha un operativo de 194 personas, 40 de las cuales estarán destinadas a cubrir un nuevo servicio de control en la zona de tránsito del litoral comprendido entre el Paseo Vista Alegre y Punta Margalla.

Este servicio de ordenación y control de accesos, que ya se puso en marcha el pasado verano, contará con un servicio de control de aforo, parcelación de playas, y un exhaustivo servicio de limpieza y desinfección de los aseos públicos y lavapiés instalados en los arenales torrevejenses.

Torrevieja contará también con un servicio de prevención, vigilancia, salvamento y primeros auxilios en las playas desde el sábado 27 de marzo y hasta el 5 de abril, Lunes de Pascua. 25 socorristas ofrecerán sus servicios en la playa de La Mata, Los Locos, El Cura y Los Náufragos, en horario ininterrumpido de 11 a 19. Tras la Semana Santa este dispositivo se reanudará el 15 de junio, y se mantendrá operativo hasta el 15 de septiembre.

Benidorm

Benidorm también ha optado por repetir el modelo del verano y ya ha parcelado sus playas y reforzado los servicios de socorrismo y limpieza. Se ha dividido el litoral en secciones de 16 metros cuadrados adaptadas a distintos tipos de público y con control de aforo para evitar las aglomeraciones.

Incluso le ha puesto nombre al operativo, 'Benidorm Beach Safety', para "garantizar aforos, distanciamiento físico y la seguridad sanitaria, así como el disfrute de todas las personas usuarias, y que tan buen resultado y acogida tuvo", lo explicó a principios de mes el alcalde Toni Pérez.

Hasta el 30 de abril, el operativo de vigilancia y el salvamento en las playas contará con 19 efectivos, incluidas una embarcación y una ambulancia,. Se incrementará el servicio de limpieza de las playas en turnos de mañana y tarde, además del habitual establecido por la noche. Y no habrá ni sombrillas ni hamacas alquiladas.

Xàbia

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha anunciado este viernes que la Policía Local reforzará durante estas semanas la vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria en un dispositivo en el que se han coordinado con la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

También Protección Civil activará a partir del viernes y hasta el lunes de Sant Vicent su dispositivo extraordinario de vigilancia forestal, mientras que Cruz Roja se encargará de la vigilancia y socorrismo en la playa del Arenal durante los fines de semana y días festivos.

Al tiempo, se ha preparado un "Decálogo del turista responsable" con el que apela al compromiso de los visitantes en el respeto del entorno y las normas básicas de convivencia para seguir disfrutando de un estilo de vida de calidad, responsable con el patrimonio natural y cultural.