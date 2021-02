La Diputación vuelve a ofrecer el Doctor Esquerdo a la Generalitat para 58 enfermos de Covid

La Diputación de Alicante, como ya hiciera en la primera ola de la pandemia, vuelve a ofrecer sus instalaciones sanitarias del Doctor Esquerdo a la Generalitat valenciana. El nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial del Doctor Esquerdo, en San Juan, cuenta con 56 camas y que actualmente permanecen cerradas, para acoger a pacientes ante la presión hospitalaria que la crisis sanitaria está provocando.

El presidente de la institución, Carlos Mazón, ha mostrado su "inquietud" por el silencio del Consell ante la propuesta para utilizar de nuevo este edificio "en un momento en el que el repunte de la enfermedad ha provocado un incremento muy importante del número de casos".

Aseguró que desde el inicio de la tercera ola, a principios de enero, la institución provincial se ha dirigido en varias ocasiones a la Consejería para trasladar su ofrecimiento sobre estas instalaciones situadas muy próximas al Hospital Universitario de San Juan.

“No podemos entender que con la saturación que hay en los hospitales y, a pesar del ofrecimiento reiterado que de manera totalmente gratuita y colaborativa, la Generalitat no lo esté aprovechando para derivar a pacientes, ya sean o no de Covid-19”. Es más, añadió que este centro, totalmente equipado, “podría ayudar a bajar de forma considerable la saturación hospitalaria que estamos sufriendo” y que ha llevado a algunos hospitales a habilitar camas en vestíbulos y otros espacios.

Campaña de vacunación

La vicepresidenta de la institución provincial, Julia Parra, desde el área de Cultura ha extendido este ofrecimiento a la Generalitat de parte de las instalaciones del museo y del auditorio Adda para la campaña de vacunación.

Se ha propuesto el uso del aparcamiento del Auditorio, “donde creemos que se podría vacunar a las personas en sus coches particulares sin necesidad de bajarse de ellos, como se hace en otros países”, ha indicado Parra. Además, indicó que el emplazamiento es muy adecuado por la cercanía al Centro de Salud Pública situado junto a la Plaza de Toros, “lo que facilitaría la logística”, y por encontrarse en una ubicación estratégica de la ciudad “y muy cerca de barrios muy populosos”.

Igualmente, la diputada ha adelantado que se pone a disposición de Sanidad el uso de los jardines del Marq y la sala de conferencias del museo si fuera necesario. “Se da la circunstancia de que, anexo al Marq, se encuentra el Centro de Salud del Pla”.

Desde la Diputación, insisten, se están manteniendo conversaciones con el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería de Alicante para emprender acciones comunes e intentar ayudar en lo posible desde la institución provincial.

Finalmente, ha exigido a la Consejería de Sanidad “que se ponga manos a la obra para acelerar las vacunaciones. Ya aprobamos en pleno por unanimidad hace un mes poner a su disposición todas las instalaciones de la Diputación y aún estamos esperando su respuesta”. “No hay tiempo que perder en la situación actual, muy complicada por el avance de la Covid, ya que en la Comunidad Valenciana se están batiendo récords en la nación como una de las peores autonomías en contagios y presión hospitalaria”.