Ximo Puig desautoriza a su vicepresidente por cargar contra Mercadona: "Está creando riqueza y empleo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, desautorizó este jueves a su vicepresidente segundo, Héctor Illueca, tras sumarse este último a los ataques de la ministra Ione Belarra contra Juan Roig, el presidente de Mercadona. "Las empresas y empresarios están creando riqueza, empleo y los productos necesarios para toda la población", afeó al dirigente de Unidas Podemos. También lamentó "que solo ataque a una empresa valenciana" de la distribución, sector en el que operan "algunas multinacionales".

La secretaria general de los morados tildó al empresario de "capitalista despiadado". E Illueca, que será el candidato de los morados a la presidencia de la Generalitat Valenciana, hizo suyo el ataque. "Afirmar que las grandes superficies practican un 'capitalismo despiadado' inflando los precios de los alimentos no es ningún insulto. Es una descripción muy ajustada de una realidad que está ahogando a millones de familias en nuestro país. No podemos seguir ignorándolo", manifestó.

Preguntado al respecto, el presidente valenciano y candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas subrayó en primer lugar que la opinión de Illueca "en absoluto" representa la del conjunto del Gobierno Valenciano. Tildó las acusaciones vertidas desde Podemos de "profundamente injustas".

"No atienden a la realidad de los hechos", manifestó Ximo Puig sobre los ataques a una empresa, Mercadona, cuyo margen de beneficio se encuentra en el 2,7%, lejos del doble dígito del que disfrutan otros sectores como la banca o la energía. "Es una referencia respecto al empleo", agregó sobre una compañía que tiene 96.000 trabajadores directos a los que les ha subido el sueldo y los pluses un 6,5% este año, de acuerdo con el IPC.

Puig destacó que emite su opinión como "presidente de la Generalitat y representante del Gobierno valenciano". También manifestó que no entiende "el ataque directo a un empresario ni a ninguna persona". "No entiendo por qué solo se produce ese ataque a una empresa valenciana. Me parece muy significativo que se señale a una empresa valenciana", lamentó.

En efecto, Unidas Podemos, formación que corre incluso riesgo de desaparecer de Les Corts Valencianes -según la mayoría de los sondeos-, está centrando su ataque en Mercadona, el líder del sector de la distribución en España. Si bien Belarra mencionó inicialmente también a Carrefour, los posteriores ataques del partido, protagonizados por Illueca, Pablo Iglesias o Pablo Echenique, se han centrado en Mercadona. Todo a pesar de que la subida de precios es un problema generalizado en todas las cadenas, debido a la inflación.

Lapidario este artículo de @PabloIglesias: “Hace unos meses, Roig declaró que Mercadona tomaría decisiones 'molestas e impopulares' para preservar sus beneficios. Las consecuencias las conocen perfectamente las familias que tienen muchas dificultades para hacer la compra”... 👇👇 https://t.co/0lFtrxs7RC — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) January 25, 2023

Mercadona advierte desde hace un año de la escalada de precios y su inevitable impacto en el precio de los productos. Tal circunstancia ya le produjo una reducción del beneficio en 2021. Juan Roig cifró en un 28% el incremento de las materias primas y en 65 millones de euros el coste añadido del precio del transporte.

Aquello se produjo antes incluso de que estallara la guerra, y supuso "un impacto negativo en el margen del 0,4%, equivalente a 100 millones de euros". Después se agudizó sensiblemente. Para el recién concluido ejercicio 2022, el empresario valenciano auguró un nuevo estancamiento del beneficio, pese a que prevé que sus ventas crezcan alrededor de un 3% con la apertura de nuevos supermercados.

Los alimentos suben un 38,7%

La distribución mide el incremento de los costes con tres factores. Por un lado, el aumento de la materia prima (los alimentos). Según los precios percibidos por agricultores y ganaderos en origen recopilados por el Ministerio de Agricultura, la subida del promedio de los alimentos esenciales es del 38,7% en solo un año, entre los que destacan el 207,1% registrado por las cebollas o el 85,8% por los huevos.

El conjunto de la industria alimentaria se encareció un 21% en 2022, según el Índice de Precios Industriales (IPRI) que elabora el Instituto Oficial de Estadística (INE). Además, ha aumentado el coste tanto de los materiales auxiliares para elaborar los envases y embalajes (el plástico va a contar además con su propio impuesto) como el de los procesos productivos (por el encarecimiento de la mano de obra, la energía y el transporte).

Con tamaña presión sobre los costes ha resultado inevitable el encarecimiento del producto final. Y este se produce en mayor porcentaje en aquellas cadenas que más ajustado tenían su margen antes de que se disparase la inflación, pues son las que menos pueden apretarse el cinturón.

En cualquier caso, según los datos ofrecidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del pasado mes de abril, el incremento de los pecios en Mercadona fue del 16,2%, muy inferior al que la firma sufre en sus costes.

