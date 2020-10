Asistentes a la fiesta que deja sin clases a 25.000 universitarios: "Fue un 'tardeo' que se desmadró"

El enorme edificio del Colegio Mayor Galileo Galilei, incrustado en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, aparenta una falsa calma. Muchos de los 706 estudiantes airean su confinamiento en los balcones, pero la presencia de la prensa empuja al grueso al interior de sus habitáculos. Están cansados de preguntas incómodas.

¿Estuviste en la fiesta? “No fue realmente una fiesta”, espeta una joven que, pese a las reticencias de su compañera de habitación, sí accede a atender a EL ESPAÑOL desde su balcón. Entonces sí que estuviste… “Sí subí, pero bajé enseguida al ver lo que era”, asegura.

Su versión coincide con la que ofreció la residencia este martes: fue un ‘tardeo’ clandestino que a las 21.00 horas ya había sido disuelto por el vigilante de seguridad, defienden. “Efectivamente, fue un ‘tardeo’ que se desmadró”, asegura otra estudiante, también presente la tarde-noche del sábado 26 de septiembre, cuando, según la organización, se produjeron los hechos.

¿Y cómo empezó todo? ¿Quién convocó? “No creo que convocara nadie, simplemente fue corriendo la voz de que había algo en la terraza, y la gente se fue sumando”, aseguran. Puede que así fuera para algunos, pero la tesis principal de la investigación es justo la opuesta: consistió en una reunión premeditada y difundida como “fiesta ibicenca”. Al menos así lo demuestra el atuendo blanco de los asistentes que se grabaron en vídeo.

Investigación policial

En esta línea, la Generalitat Valenciana encargó este martes a la Policía Autonómica “esclarecer los hechos acaecidos en el colegio mayor Galileo Galilei para determinar y depurar, en su caso, las responsabilidades de las supuestas personas organizadoras o participantes”.

Las consecuencias hasta la fecha son el cierre de la UPV, que ha dejado sin clases presenciales a sus 25.000 universitarios, así como la clausura de aulas en otras universidades como las de Farmacia de la Universitat de València o dos aulas de Medicina y Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Vista del Colegio Mayor Galileo Galilei. EE

El colegio mayor cifró este martes en 131 el número de residentes positivos por Covid-19, todos ellos asintomáticos. La cifra puede crecer en los próximos días, cuando se conozcan nuevos resultados de los tests que se están realizando.

“Había menos de 100”

El Colegio Mayor Galileo Galilei relata que su personal de seguridad descubrió la fiesta ilegal a alrededor de las 21.00 horas, y que en ese momento quedó completamente disuelta. Según precisa, la concentración fue posible porque los asistentes hicieron uso de las escaleras de emergencia, fuera del control de los vigilantes.

En el momento de la disolución eran alrededor de 50 las personas concentradas, que pudieron llegar a picos de 80, según explican. “En absoluto fue una concentración de centenares de personas”, aseguran. Una de las allí presentes coincide en las cifras: “había menos de cien, y no estaban todos juntos. Pero es verdad que muchos no llevaban mascarilla, yo me fui por eso”, indica.

“Lo estáis pintando peor de lo que fue, y estáis publicando vídeos que no son de la fiesta de este año. Muchos, los que son de noche, son de fiestas de otros años”, espetó enfadada la otra asistente.

"Somos perjudicados"

Una tercera chica que atiende a este diario asegura que no se enteró del evento. “Nos metéis a todos en el mismo saco cuando la gran mayoría solo somos perjudicados, estamos aquí encerrados sin haber hecho nada”, denuncia.

Vista del Colegio Mayor Galileo Galilei.

La magnitud de lo ocurrido no trascendió hasta el jueves de la semana pasada, cuando la Conselleria de Sanidad alertó al colegio de que cuatro alumnos de Biotecnología, todos residentes en el Galileo Galilei, habían dado positivo. A raíz de estos casos se extendieron las pruebas en el colegio, en el que ya se registran los mencionados 131 casos.

La Generalitat Valenciana, que presumía hasta la fecha de tener el menor impacto autonómico de la pandemia tras el verano, reconoce que este es el rebrote más grave que ha padecido, y no descarta que deban tomarse nuevas medidas para contener su expansión.

El comité de disciplina del colegio, por su parte, ha abierto un expediente para investigar también lo ocurrido. Según subraya a este medio, los alumnos firman normas tanto de convivencia como otras específicas para prevenir el contagio de la Covid-19. Un reglamento que, como salta a la vista, ha habido alumnos que se han saltado.