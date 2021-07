'Pasaporte Covid': qué es, para qué sirve y cómo solicitarlo

España se ha sumado al Certificado Verde Digital -el llamado pasaporte europeo Covid- que permitirá viajar de manera más rápida, segura y ágil entre los países de la Unión Europea, aunque, de momento, sólo se aplicará a los desplazamientos por avión.



El documento ha entrado en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea este jueves 1 de julio, y España ya ha empezado a emitirlo a los ciudadanos que así lo soliciten, así como a reconocer los emitidos por otros estados miembros.

¿Qué es el certificado?

Es un documento que acredita que su titular ha recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o por la OMS, que tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo -una PCR o una prueba de antígenos- o que se ha recuperado de la enfermedad.

❓Qué es el Certificado Digital UE-COVID



Operativo a partir del 1 de julio, permitirá acreditar que una persona:



🔹Ha recibido la #VacunaCOVID19

🔹Se ha realizado una prueba con resultado negativo

🔹Ha superado el #COVID19



Más info⤵️https://t.co/vOFOFoaAoo#YoMeVacunoSeguro — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 6, 2021

¿Para qué sirve el pasaporte?

Permite al usuario viajar entre países de forma más segura y rápida, con un documento homologado por todos los países de la UE.

¿Qué formato tiene?

Será emitido en papel, digital o los dos, según la petición del ciudadano. En su formato digital incluirá un código QR con la información mínima esencial y un sello digital que garantizará su autenticidad e integridad. Será gratuito y se emitirá en el idioma oficial de cada estado y en inglés.

¿Cómo se puede solicitar?

Las emisiones a nivel autonómico se gestionan desde la Consejería de Sanidad de cada Ejecutivo regional, gestionándolo en las páginas web de cada consejería de Sanidad.

Además, el certificado también se puede pedir online, en la web del Ministerio de Sanidad. Para ellos sólo hay que acceder a esta página y disponer de dos opciones de acceso: certificado digital o Cl@ve permanente. Aquí se puede solicitar el certificado si se ha recibido la vacuna contra el covid-19 en España o se ha pasado la enfermedad y se puede documentar con una PCR con resultado positivo de hace más de 11 días.

¿Qué datos incluye?

El certificado debe incluir un código de barras o QR que permita la "verificación de la autenticidad, validez e integridad" del documento, que debe estar en las lenguas oficiales del país emisor e inglés. Además, el documento tendrá los detalles de la vacuna recibida, el resultado de la prueba PCR o la información que garantice que se ha superado la enfermedad.

¿Qué validez tiene?

Por el momento tendrá una duración de 12 meses desde la fecha de expedición.

¿Si no estoy vacunado, se me prohíbe viajar?

No. El nuevo certificado no será una condición obligatoria para la libre circulación, pero facilitará los tramites exigidos. "Las personas que no están vacunadas deben poder seguir ejerciendo su derecho a la libre circulación, cuando sea necesario, con limitaciones como la realización de pruebas o la cuarentena/ autoaislamiento", dice la Comisión.