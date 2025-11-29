Hallan sin vida a dos niñas adolescentes en un parque de Jaén: el caso está bajo secreto de sumario

Las claves nuevo Generado con IA Dos niñas adolescentes han sido encontradas sin vida en el parque de la Concordia, en el centro de Jaén, durante la madrugada de este sábado. El hallazgo se produjo alrededor de la 1:30 horas y hasta el lugar acudieron servicios de emergencia y la Policía Nacional, que solo pudieron confirmar el fallecimiento. La Policía Judicial ha iniciado una investigación bajo secreto de sumario y, aunque se barajan todas las hipótesis, la principal apunta a un posible suicidio conjunto.

La Policía Nacional está investigando la muerte de dos menores adolescentes cuyos cadáveres han sido localizados la madrugada de este sábado en un parque de Jaén capital.

Desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía han explicado que el hallazgo de los cuerpos de las dos niñas ha tenido lugar sobre la 1.30 horas de este sábado.

Los cuerpos fueron localizados en el parque de la Concordia, en pleno centro de Jaén. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del 061, Bomberos y agentes de la Policía Nacional, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de ambas jóvenes. La Policía Judicial ha abierto una investigación y las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario. Por el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido más información que la confirmación de las muertes. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que aunque todas las hipótesis están abiertas, todo apunta a un posible suicidio conjunto.

