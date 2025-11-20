Libertad con cargos para el presidente de la Diputación de Almería y los demás detenidos por el 'caso mascarillas'

Javier Aureliano García, en una imagen de archivo, durante un acto. EP Almería

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha dictado la puesta en libertad del presidente de la Diputación de Almería, el popular Javier Aureliano García, así como de los otros detenidos por su implicación en la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario para la pandemia de Covid-19.

Además de García, han quedado libres el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, quien es además mano derecha del presidente hace años, señalan fuentes del PP en Almería.

También ha quedado libre el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

Según fuentes judiciales, Javier Aureliano García tiene sobre él medidas cautelares dictadas por el juez encargado de la instrucción del caso.

El magistrado, Eduardo Martínez, investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza, cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de coronavirus.

PSOE

"Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE", señalan desde el TSJA..

Tanto la fiscalía como sus defensas "solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción", según añaden desde el TSJA.

Sin embargo, todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.

En la causa hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en este Juzgado cuando sean citados.

Según el informe de la Guardia Civil, entre los detenidos habrían establecido un sistema de comisiones para la compra de material sanitario en ocasiones defectuoso y, además, con sobreprecio.

Según el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa del Instituto Armado, el alcalde de Fines sacó de casas de unos familiares casi 120.000 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada. Su hijo tendría en casa hasta 26.000 euros más.

La presunta red habría blanqueado el dinero de las mordidas mediante la compra de coches, casas y hasta una administración de lotería, señalan los investigadores.