Elías Bendodo: "Alberto Núñez Feijóo quiere aplicar en España el modelo de Juanma Moreno en Andalucía"

Elías Bendodo, este viernes en el congreso del PP andaluz que se celebra en Sevilla. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo afirma que Alberto Núñez Feijóo quiere aplicar en España el modelo de gestión de Juanma Moreno en Andalucía. Bendodo critica a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero, acusando al PSOE de corrupción y mala gestión sanitaria en Andalucía y España. Defiende el modelo andaluz destacando el aumento del presupuesto en sanidad pública de 8.000 a 16.000 millones de euros desde la llegada del PP al Gobierno andaluz. Acusa a Montero de firmar acuerdos con la sanidad privada y de reducir la plantilla sanitaria durante su etapa como consejera.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha adelantado que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quiere "aplicar en España el modelo de Juanma Moreno en Andalucía".

Así lo ha señalado el malagueño durante su intervención en la primera jornada del XVII congreso del PP andaluz, que se celebra desde el viernes y hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

Además, Bendodo ha advertido a todos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también es la secretaria general del PSOE andaluz y será candidata a la Presidencia de la Junta la próxima primavera.

"Siempre digo que lo que tiene que decir Montero cuando hable de sanidad o corrupción es la palabra 'perdón'. Por la corrupción de su partido en Andalucía, de su partido en España y por la gestión de la sanidad en España y Andalucía", ha apuntado.

Esto, ha abundado, porque el PSOE de Montero acusa al Gobierno de Juanma Moreno de buscar la "privatización" del sistema sanitario. "Montero dejó firmados 500 millones de euros con la sanidad privada", ha recordado Bendodo.

Sanidad pública

A eso se suma que "el último presupuesto del PSOE en la Junta para sanidad fue de 8.000 millones de euros; hoy son 16.000 millones de euros, el doble", ha señalado el líder popular.

Así, frente al modelo de gestión del PSOE y la falta de presupuestos del Gobierno central, está "el modelo de Juanma Moreno" que gusta al presidente del PP.

"Frente a los casos de corrupción del PSOE y de Pedro Sánchez, nosotros vamos a hablar de los problemas de la gente", ha indicado Bendodo. Su plan, ha abundado, es "estar con la gente y hablar con ellos para tratar de sus problemas".

"¿Qué quiere hacer Feijóo en España? Lo que Juanma está haciendo en Andalucía", ha respondido el alto cargo del PP. Así, el presidente nacional del PP quiere llevar a España "el modelo andaluz" que ha puesto en marcha Juanma Moreno, quien "le ha dado la vuelta a Andalucía como un calcetín.

"Montero es la delegada del independentismo de Pedro Sánchez"; ha afeado Bendodo, quien ha señalado que los andaluces "ya la tienen calada, saben lo que hizo y no quieren volver al pasado con ella".

El alto cargo del PP se ha referido tanto a la gestión de la sanidad que hizo Montero -quien fue consejera de esta cartera- como a los casos de presunta corrupción del actual Gobierno central y de los ya condenados casos de corrupción cuando el PSOE estaba al frente de la Junta.

Para Bendodo, fue la gestión de Montero como consejera de Sanidad la que le costó la Junta al PSOE. "Que le pregunten si no a Susana Díaz"; ha señalado el popular, quien ha detallado que la sevillana "redujo en más de 7.000 sanitarios" la plantilla del Servicio Andaluz de Salud.