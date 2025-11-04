Juanma Moreno destaca un verano "bueno" en incendios tras las olas de calor "nunca vistas en Andalucía"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado de "razonablemente bueno" el balance de incendios forestales en Andalucía este verano, con 6.327 hectáreas quemadas, solo el 1% del total nacional. Andalucía, la segunda comunidad más extensa de España, ha enfrentado dos olas de calor "nunca vistas" y una primavera con un 423% más de lluvias que la media histórica, lo que incrementó la presencia de vegetación susceptible de arder. El dispositivo Infoca intervino en 876 ocasiones, actuando sobre 182 incendios y 694 conatos, logrando que la mayoría de los fuegos quedaran controlados rápidamente.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado como "razonablemente bueno" el balance de incendios forestales en Andalucía este verano después de que hayan ardido 6.327 hectáreas en toda la comunidad, lo que supone solo el 1 por ciento del total de terreno quemado en España.

Eso cuando Andalucía, ha recordado el presidente andaluz, es la segunda comunidad más extensa del país, solo por detrás de Castilla y León y, además, sufrió este verano dos olas de calor "nunca vistas" desde que hay registros.

A ese calor extremo se suma el que en primavera llovió un 423 por ciento más que la media histórica, lo que dejó un campo lleno de maleza y arbustos que, con el calor, eran combustible para incendios forestales.

Sin embargo, "El balance de la campaña no ha sido malo", ha insistido Moreno, puesto que se han quemado "6.327 hectáreas" en Andalucía, un 1 por ciento del total afectado en España.

En total, durante la campaña de incendios, el Infoca, dispositivo andaluz de lucha contra incendios forestales ha hecho 876 intervenciones del Infoca sobre 182 incendios y 694 conatos, ha detallado Moreno.

Fijos

En el apartado de personal, Moreno ha recordado que se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a doce meses de todos los fijos discontinuos del operativo.

"Una reivindicación histórica de nuestros bomberos forestales acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años, pero que vamos a cumplir solo en dos con un esfuerzo económico muy importante que, en todo caso, nuestros profesionales merecen", ha señalado. Asimismo, se van a crear dos nuevas unidades operativas: una de Maquinaria Pesada y otra Unidad de Fuego Técnico.

Una campaña que se ha tenido que ampliar 16 días sobre lo previsto, hasta el 31 de octubre, debido al retraso de las precipitaciones otoñales y a las altas temperaturas del mes de octubre.

No obstante, y aunque el operativo Infoca está activo todo el año, desde el 1 de noviembre se ha pasado ya a la denominada época de peligro bajo de incendios gracias a las últimas lluvias registradas.

Un balance satisfactorio de la campaña del que Moreno ha responsabilizado a los más de 4.700 profesionales que conforman el operativo, "que, una vez más, se han jugado la vida por proteger nuestro valioso patrimonio natural con su tesón, profesionalidad y determinación".

También a los distintos cuerpos que se han incorporado al Plan Infoca, y cuya ayuda y colaboración ha resultado clave, como Guardia Civil, Unidad de Policía Adscrita o Unidad Militar de Emergencias, 112 Andalucía, el GREA, Servicios de Protección Civil, Policías Locales, voluntariado, Cruz Roja o bomberos urbanos y de consorcios provinciales, entre otros.

Todos han trabajado bajo la coordinación, desde este 2025, de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía. Una Agencia que, según ha avanzado el presidente, de cara al próximo año 2026 verá incrementado su presupuesto en casi un 5%, hasta los 272 millones de euros.

"Prudencia"

El presidente de la Junta, además, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riesgos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

"Quiero pedirle a los ciudadanos que a partir de mañana sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles.

"A pesar de este sol que brilla hoy con intensidad, mañana vamos a tener un día complejo, y cuando tenemos un día complejo, lo que tenemos que hacer todos es extremar las precauciones", ha recalcado el presidente.

Ha pedido aplicar el "sentido común" ante lo que se espera mañana en esas provincias: "No pasar por arroyos, ni ríos, ni por zonas inundables; no bajar, si hay ya una lluvia intensa, a recoger el coche al sótano, y no dejar los coches al lado de un arroyo, ni de un río".

Ante posibles inundaciones en calles, el presidente ha recomendado que los ciudadanos que se encuentren en sus casas, vayan a las plantas altas.

"En definitiva, cosas que son del sentido común y que son fundamentales para evitar riesgos y, por tanto, para salvar vidas", ha añadido Juanma Moreno, quien ha confiado en que los ciudadanos, a lo largo de todo este año, en "que tendremos previsiblemente periodos de lluvia intensa en algunas zonas de Andalucía extrememos las precauciones y evitemos riesgos innecesarios".