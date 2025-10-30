Cuatro heridos y una veintena de desalojados por una deflagración de gas en una vivienda en Atarfe (Granada)

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro personas resultaron heridas debido a una deflagración de gas en una vivienda en Atarfe, Granada. El incidente provocó que más de veinte vecinos fueran desalojados de un bloque de viviendas en la calle Alcoholera. Entre los heridos hay tres personas con quemaduras y un bombero lesionado por la caída de una estructura. Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil participaron en las labores de emergencia.

Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este jueves como consecuencia de una deflagración de gas ocurrida en una vivienda en la localidad granadina de Atarfe, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido a las 19:57 horas.

A esa hora, más de una veintena de vecinos ha alertado al centro de coordinación por una deflagración y posterior incendio de un ático en un bloque de viviendas de dos plantas, ubicado en la calle Alcoholera.

En el lugar del siniestro han intervenido los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil de la localidad y la compañía suministradora de gas.

Según fuentes del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, tres pacientes han resultado heridos con quemaduras, junto con un miembro del servicio de extinción de incendios y salvamento que ha sufrido una lesión por la caída de una estructura.

Otras dos personas han sido atendidas en el lugar con crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve. Una veintena de vecinos de seis viviendas permanece desalojada del bloque de viviendas afectado por la deflagración hasta que se determine si este ha sufrido daños estructurales.