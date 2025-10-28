La Junta pasa al ataque en la crisis del cáncer y presume de inversión en sanidad: "Hemos levantado 100 instalaciones"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un acto este lunes. EP Sevilla

El Gobierno andaluz pasa al ataque en medio de la crisis del cribado del cáncer de mama. Tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, un plan de choque, otro estructural y la promesa de reformar el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Ejecutivo de Juanma Moreno presume de inversión en el sistema sanitario.

Así se desprende del documento interno de balance que maneja el Gobierno andaluz y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en el que se señala que el Ejecutivo ha levantado "más de 100 nuevas instalaciones" sanitarias desde 2019, cuando llegó a la Junta.

Así, el informe señala que, desde que el PP se hizo con la Presidencia del Gobierno andaluz, en diciembre de 2019, se han levantado hasta "25 nuevos centros de salud, 7 nuevos hospitales, 13 nuevos hospitales de día, 19 nuevos consultorios, 7 nuevas áreas de Urgencias y 23 centros de Atención Infantil Temprana".

Esa inversión, señalan, son demostración de que "nunca un Gobierno de Andalucía se ha tomado tan en serio la sanidad pública". Así, añade el documento, el Ejecutivo de Juanma Moreno subraya que están poniendo "todos los recursos" que están en sus manos "para mejorar el sistema público sanitario andaluz".

A esas obras que ya se han acometido les falta por inaugurar, detalla el informe, hasta 18 instalaciones que no se han inaugurado. Es el objetivo antes de que acabe la legislatura, algo que ocurrirá en meses.

Desafío sanitario

Fuentes del PP andaluz reconocen que el desafío sanitario es importante. Y que el tiempo apremia porque "si se convocan elecciones en junio, en abril ya estás en funciones y no puedes hacer mucho", indica una persona con alta responsabilidad en el partido.

Por eso, añade, la responsabilidad de la gestión de la sanidad es una tarea que muy pocas personas podían haber asumido. Antonio Sanz, persona de la máxima confianza de Juanma Moreno, presidente de la Junta, era de los pocos.

"Con solo tres o cuatro meses y teniendo que hablar con todo el mundo, es la persona indicada", añade la misma fuente, que reconoce que el trabajo no quedará hecho al cien por cien antes de que se abran las urnas.

Por eso el balance que este lunes circulaba por los teléfonos del Gobierno andaluz y del PP donde se detallaba, provincia por provincia, lo que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha hecho hasta ahora. La demostración de que la apuesta por la sanidad pública no son palabras o promesas sino hechos.

Así quiere el Gobierno andaluz ganar el relato que el PSOE trata de horadar en el Parlamento y también en la calle, se duelen desde el PP regional.

Así lo señaló este lunes el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien acusó a los socialistas de "hacer pinza" con Vox para atacar a la sanidad andaluza y sus profesionales. ¿Para qué? "Para arañar votos", explicó.

Desde el PSOE, claro, difieren. Así lo señaló este lunes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien acusó al Ejecutivo de Juanma Moreno de "poca empatía" en el caso del cribado del cáncer de mama.

Según Montero, el PP andaluz ha querido "criminalizar a las mujeres". Además, la socialista les ha acusado de no dar explicaciones sobre lo ocurrido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el 90 por ciento del problema con el cribado de cáncer de mama.

Mujeres afectadas

"Hay especulaciones respecto a un fallo en este sitio, un fallo en otro", o sobre la cifra de mujeres afectadas -con cantidades que han oscilado entre "cuatro, 2.000 y ahora 2.317" en Andalucía-, añadió la líder socialista.

La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, fue un paso más allá y acusó al Gobierno andaluz de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres.

Además, Márquez anunció que iban a llevar la cuestión del cribado al Parlamento andaluz por una doble vía: pidiendo la comparecencia de los gestores de hospitales andaluces y los delegados provinciales de Salud y convocando a la asociación Amama a la Cámara regional.

La socialista, que llamó "cobarde" a Moreno, le acusó de "atacar, amedrentar e insultar a las mujeres andaluzas". Frente a esto, propuso, "la valentía" de ellas, que salieron el domingo a manifestarse.

Desde el Gobierno andaluz han armado una batería de datos que responden a esa acusación de la oposición de que la gestión de la sanidad no se hace correctamente. Además de esas más de 100 nuevas obras, se habla al detalle por provincias.

Así, en Almería hay un nuevo Hospital Materno Infantil en la capital y cinco nuevos centros de salud. También dispone de una nueva Área de Urgencias en Las Salinas.

En Cádiz, desglosan el nuevo Hospital de La Janda y cinco nuevos hospitales de día, incluyendo uno Oncohematológico en Algeciras.

En Córdoba, por su parte, ha finalizado la construcción de un nuevo hospital en Palma del Río y el Hospital de Día de Oncología del Reina Sofía, explican.

En Granada hablan del nuevo Centro de Salud Bola de Oro en la capital y la Unidad de Día de Trastornos de Conducta Alimentaria en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

En Huelva se han inaugurado dos nuevos centros de salud, uno en Gibraleón y otro en Isla Chica, Huelva capital.

En Jaén, por su parte, hay un nuevo hospital en Cazorla y cuatro nuevos hospitales de día.

Y en Málaga se ha sumado un nuevo hospital en Estepona y dos nuevos centros de salud en San Pedro de Alcántara y Fuengirola.

En Sevilla, foco principal del problema se "dispone de un nuevo hospital, el Doctor Muñoz Cariñanos, y un nuevo Centro de Especialidades en Los Alcores. También se ha inaugurado el Hospital de Día de Cardiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío", señalan.