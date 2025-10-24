Segunda investigación de la Fiscalía sobre el cribado de cáncer: indaga una posible modificación de pruebas

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Sevilla investiga una posible modificación de los historiales médicos en los cribados de cáncer de mama. El problema surgió tras la denuncia de la asociación Amama por la desaparición o modificación de pruebas médicas. El Gobierno andaluz atribuyó el incidente a un fallo puntual del sistema que se solucionó en pocas horas. La investigación también considera la dimisión de la consejera de Salud y la implementación de un plan de choque para mejorar el sistema de vigilancia oncológica.

Nuevo frente judicial en el caso de los cribados de cáncer de mama. La Fiscalía de Sevilla investiga una presunta modificación de los historiales médicos de las mujeres que se sometieron a las pruebas de detección precoz de esta enfermedad.

Las pruebas -mamografías y otros documentos radiológicos- están en el sistema digital del Servicio Andaluz de Salud donde tienen acceso los profesionales médicos -Diraya- y los ciudadanos -ClickSalud-.

La investigación llega tras la denuncia de la asociación Amama, que aseguró que habían desaparecido o modificado pruebas médicas. El Gobierno andaluz explicó que se trató de un fallo puntual debido a una sobrecarga del sistema que se solucionó "en horas".

Sin embargo, la Fiscalía quiere investigar los detalles de esta cuestión. El tema trascendió lo judicial este jueves cuando, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la líder de Por Andalucía, Inma Nieto, mostró una mamografía de una paciente oncológico presuntamente modificada. Había una zona de la mama señalada que, en el segundo documento, no estaba.

Fuentes del Gobierno andaluz lo negaron. Aseguraron que las pruebas las ven varios médicos y que, en ocasiones, uno de los radiólogos hace anotaciones para su compañero. Cuando se comprueba, se eliminan esas marcas y se sube la imagen sin anotaciones, indicaron.

En todo caso, como ha adelantado la cadena Ser y El País, la Fiscalía investiga esta cuestión igual que hace con los fallos que se ha producido en el sistema del cribado de cáncer de mama.

Esta cuestión ha provocado, cabe recordar, la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, así como la implantación de un plan de choque y otro a largo plazo para reforzar el sistema de vigilancia oncológico.