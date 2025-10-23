La Fiscalía andaluza incoa diligencias por el cribado del cáncer y pregunta por las medidas para reparar el daño

Una mujer se somete a una prueba para detectar el cáncer de mama. EP Sevilla

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria del sistema andaluz en relación con los cribados de cáncer de mama.

El Ministerio Fiscal ha remitido a la Consejería de Salud copia de las denuncias presentadas hasta ahora para que informe sobre los hechos y, también, sobre las medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas.

La Fiscalía a su vez quiere conocer los planes de la Junta de Andalucía para la prevención en hechos futuros similares, han informado desde la propia institución.

Las denuncias presentadas sobre estos hechos han partido de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha ido ampliado con varios casos particulares de afectadas, por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

En concreto, el Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones".

En este caso, sostiene que se ha producido "una clara dejación de funciones" lo que ha puesto, a su juicio, en "grave riesgo" a las mujeres que "pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía".

Por su parte, Izquierda Unida formalizaba su denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta.

Se trata de Rocío Hernández, que dimitió hace unas semanas; Catalina García -ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente- y Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico.

En la denuncia, con fecha 6 de octubre, se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

Respecto al primero de los supuestos delitos, se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a "un fallo sistémico en la gestión sanitaria" no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado de cáncer de mama.

Por su parte, la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el "cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes".