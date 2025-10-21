Sanz confía en darle la vuelta a la crisis de los cribados para recuperar la credibilidad y no peligre la mayoría absoluta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una reunión con gerentes de hospitales andaluces y de áreas sanitarias de toda Andalucía. Junta de Andalucía

El PP andaluz es consciente de que la crisis de los cribados en el cáncer de mama por retraso en los diagnósticos le puede pasar factura como gobernantes y en las urnas, que se abrirán, si no hay contratiempos, en el mes de junio.

Por primera vez en esta legislatura, el sondeo electoral realizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, también conocido como el 'CIS andaluz', pone en peligro su mayoría absoluta al otorgarle entre 54 y 56 escaños. La mayoría está en 55.

Desde el PP son conscientes de este desgaste. También porque la encuesta se realizó del 15 de septiembre al 1 de octubre, por lo que apenas recoge el comienzo de la crisis de los cribados que culminó con la dimisión de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández.

Sin embargo, confían en recuperar estos escaños en estos ocho meses que quedan de legislatura basándose en dos premisas fundamentales.

Por un lado, darle la vuelta a esta crisis y solucionar "bien" estos retrasos en las pruebas diagnósticas, reestructurar el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y reforzar su coordinación y que los andaluces lo noten.

De ahí que el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, se estrenara en el cargo el pasado miércoles con el anuncio de un plan integral de cribados de cáncer, que incluya el de mama, de colon y del cuello del útero.

El mismo supondrá una inversión de 100 millones de euros, la incorporación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 705 profesionales más y un seguimiento personalizado de cada paciente.

En una semana, Sanz ya se ha reunido en Jerez con asociaciones de mujeres enfermas de cáncer, con sanitarios, gerentes y directivos de los hospitales de toda Andalucía al colocarlo Juanma Moreno al frente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata de la empresa pública más grande de Europa con un presupuesto de más de 15.000 millones y que emplea a casi 130.000 profesionales. También la que más desgaste produjo en los gobiernos anteriores.

Y es que la preocupación por la sanidad se ha duplicado en los últimos meses, pasando de identificarla como el principal problema que les afecta de forma directa el 11,6% de los andaluces en el mes de julio, a hacerlo el 21,6%, casi el doble, tres meses después.

No obstante, los andaluces también ponen sobre la mesa como principales problemas el paro y el acceso a la vivienda y el PP confía en "la vía andaluza" para darles solución. Ellos llaman así a "dar la cara ante un problema, actuar con transparencia y depurar responsabilidades".

Desde el PP señalan que en estos siete años la tasa de paro ha bajado desde un 21,26% hasta un 14,85%. "Es el nivel más bajo en 17 años y Andalucía lleva 31 meses consecutivos siendo la comunidad donde más baja el paro interanual en términos absolutos".

Del mismo modo, señalan que la vivienda es "un problema de Estado que debemos atajar entre todos". En cualquier caso, aseguran que la comunidad ha adoptado un modelo propio en políticas públicas de vivienda y va a disponer de una Ley de Vivienda que allanará el camino para construir viviendas a precio asequible.

Además, precisan que desde 2019 "la promoción de viviendas protegidas se ha multiplicado por tres: 12.000 viviendas hasta el tercer trimestre de 2024". Y en la actualidad la Junta está aplicando medidas de alivio fiscal para que los jóvenes tengan más fácil acceder a la compra o el alquiler de una vivienda.

Precisamente esta encuesta se realizó justo la semana en la que Moreno anunció sus medidas fiscales para la deducción de gastos veterinarios por la tenencia de mascotas, por acudir al gimnasio o por el nacimiento de hijos, entre otras.

"Confianza en la moderación"

Sin embargo, señalan que los resultados de esta encuesta, en las que además baja el PSOE y sube Vox entre dos y cuatro escaños, demuestran que los andaluces "siguen confiando en la moderación y no quieren la radicalizad".

La misma también recoge que el 43% de los andaluces ve "negativa" para Andalucía la condonación de deuda a las comunidades autónomas, propuesta por la ministra de Hacienda, a su vez candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

Pero desde el PSOE insisten en que la mejor encuesta son "las Mareas rosas pidiendo la dimisión de Moreno Bonilla explícitamente".