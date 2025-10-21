El Gobierno Andaluz pide prohibir el móvil a los menores que acosen en el colegio hasta que cumplan 18 años

Imagen de recurso de un menor con un móvil. EP. Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido prohibir el uso del teléfono móvil y las redes sociales a los menores que hayan participado en casos de acoso escolar hasta que cumplan los 18 años.

Asimismo, ha solicitado a las autoridades europeas que actúen y ha pedido a las grandes compañías que manejan estas plataformas digitales que bloqueen el uso de calificaciones e insultos entre menores en las redes.

El líder del Partido Popular ha declarado que aquellos menores que hayan hecho 'bullying' deben tener prohibido el acceso a las redes y al móvil hasta que cumplan la mayoría de edad.

El presidente andaluz ha abordado el caso de Sandra Peña durante un foro de ABC en el que ha participado este martes. Ahora se ha conocido que la Policía Nacional está analizando el móvil de la menor para ver si en él hay pruebas que confirmen el acoso a la niña por parte de sus compañeras.

La Junta de Andalucía advirtió el pasado lunes que podría retirarle el concierto educativo al centro Irlandesas Loreto si se demuestra un "incumplimiento muy grave" en la gestión del caso de Sandra Peña, quien se precipitó al vacío tras ser, supuestamente, víctima de acoso escolar.

Por su parte, la Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones para esclarecer los hechos, una a las supuestas acosadoras y otra al centro por no activar los protocolos que marca la normativa.

Actualmente, el Ministerio Público espera el atestado policial para ver si las menores que presuntamente habrían acosado a Sandra Peña son imputables.