Amama acusa a Moreno de reunirse con otras asociaciones del cáncer tras rechazar ellas una cita esta semana

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha censurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya preferido a su juicio reunirse este viernes con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) antes que con el colectivo que ha canalizado desde el principio los testimonios de las afectadas.

"No quiere reunirse con nosotras porque hemos destapado todo (los fallos en el programa de cribados) y le hemos cantado las cuarenta", ha declarado a EFE la presidenta de Amama, Ángela Claverol.

Desde el Gobierno andaluz niegan tajantemente esta versión. Explican que el presidente de la Junta se ofreció a mover su agenda "lo que hiciese falta" para hacer hueco a una reunión con ellas en el palacio de San Telmo.

De hecho, detallan que se les ofreció el pasado miércoles o jueves como posibles fechas para verse con Amama, pero que la asociación rechazó acudir al encuentro.

"Se les transmitió el deseo expreso de Juanma Moreno de escuchar a las mujeres afectadas y a la asociación antes de presentar el plan de choque y de recoger sus posibles aportaciones al mismo", explican fuentes del Gobierno andaluz.

Reuniones

"Como a Amama le era imposible encajar esa reunión en todo el día del martes y en todo el día del miércoles, y como el viernes el presidente tenía ya cerradas reuniones que no podía modificar y de duración imprevista", añaden, se les emplazó "a seguir en contacto para buscar una fecha".

Desde el Ejecutivo andaluz aseguran que "lamentan la situación" e insisten en que las puertas están siempre "abiertas para escucharlas y atenderlas cuando lo deseen".

Desde Amama defienden lo contrario. Así, la presidenta de dicha organización ha señalado que ve "horrible y un mal gesto que primero se haya reunido con la AECC, que no ha tomado parte en nada en este asunto, excepto un simple mensaje de apoyo que nos envió"

Pese a la oferta de reunión, Claverol indica que "Juanma Moreno está buscando aliados porque entre las asociaciones de enfermas no le queda ninguno".

"Para nosotras lo importante es que se pongan en marcha soluciones, no hacernos una foto", ha recalcado la presidenta de Amama, tras cargar contra el presidente de la Junta.

Moreno ha mantenido esta mañana en el Palacio de San Telmo un encuentro con representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, encabezado por su presidente, Alfonso Carmona, y posteriormente se ha reunido con la portavoz de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, Magdalena Cantero, y otros miembros de su directiva.