El presidente del TSJA, sobre las pulseras contra el maltrato: "Hay errores de geolocalización; no tienen la calidad necesaria"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que las pulseras que protegen a las mujeres contra sus maltratadores tienen "errores de geolocalización y de señal".

De esta forma, Del Río ha pedido al Gobierno y ha señalado que estos dispositivos "no tienen la calidad que se debe esperar" para cumplir con su función. Así, el presidente del TSJA ha pedido "soluciones" a la Administración.

De hecho, Del Río ha detallado que Andalucía, entre febrero y marzo conoció al menos "dos o tres procedimientos" con informes "no fiables" que impidieron seguir con los mismos.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Del Río ha insistido en que es "objetivo" que se han producido "errores de geolocalización y de señal" en unos dispositivos que "si hay que cambiarlos, que se cambien", ya que "al no ser fiables los datos, se han producido absoluciones y sobreseimientos" en casos de quebramiento de medidas.

"Nada letal de lo que arrepentirnos pero hay que poner medios para su solución", ha remarcado el presidente del TSJA, que ha reclamado, además, más jueces para Violencia de Género ya que éstos van a asumir a partir del 3 de octubre los casos de explotación sexual como consecuencia de la reforma judicial hecha "deprisa y corriendo".

"Desprotección"

Si van a aumentar los casos que tienen que abordar, ha argumentado Del Río, se requieren más jueces porque, de lo contrario, "habrá desprotección de las víctimas o por lo menos no tanta cercanía" en los procedimientos, ha vaticinado.

España cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En concreto, según las estadísticas consultadas por Europa Press, a 31 de julio de 2025, el número de dispositivos activos es de 4.515, dato que ha experimentado una disminución del 6,3% respecto al mismo mes de 2024.

Durante el mes de julio de 2025 se instalaron 274 dispositivos, lo que supone un incremento del 13,7% respecto a junio de 2025 y una disminución del 18,2% con respecto a julio de 2024. Respecto a las desinstalaciones, durante el mes de julio de 2025 se desinstalaron 242 dispositivos, un 5,1% menos con respecto a junio de 2025 y un 4,7% menos con respecto a julio de 2024.