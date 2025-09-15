La Junta acusa a Pedro Sánchez de "abandonar a su suerte" a la Policía Nacional ante los manifestantes pro Gaza

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandonar a su suerte" a los agentes de la Policía Nacional contra los manifestantes pro Palestina.

Así se ha pronunciado el alto cargo del Gobierno andaluz en un mensaje de su perfil en la red social Twitter -ahora X- en el que señala que Sánchez ha abandonado "a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad".

El consejero de la Presidencia ha mostrado además su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Máximo reconocimiento y apoyo" a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha añadido el titular de Interior andaluz.

"Lo inadmisible es que el ministro del Interior no les dé los medios y el apoyo que merecen. Es una vergüenza que el Gobierno de Sánchez abandone a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apostillado Antonio Sanz para cerrar su comentario en relación a lo sucedido este pasado domingo en la capital española.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.