María Jesús Montero critica la gestión de Moreno Bonilla al frente de la Junta: "El PP quiere una sanidad para pobres"

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este domingo el papel del Gobierno de España en el arranque del curso político de los socialistas, celebrado en Málaga, y ha cargado contra la gestión del Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Montero ha sido muy crítica con la sanidad andaluza actual, asegurando que el PP "quiere una sanidad para pobres", y ha apuntado que el PSOE construyó una sanidad "bonita, llena de orgullo, que apostó por la investigación".

Montero, junto al secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha protagonizado en Málaga este acto como inicio que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía de agotarse la legislatura.

La dirigente socialista ha vinculado su futuro político en Andalucía con un compromiso en materia social: "Os aseguro que cuando sea presidenta de la Junta, la vivienda se va a convertir en la prioridad, para dar respuesta a los ciudadanos, un partido unido, fuerte, que se lo cree, que cree en una victoria que es posible", ha apuntado.

Montero ha señalado que antes del acto ha visitado con el presidente una promoción de 520 viviendas --en el distrito de Campanillas-- con una inversión de 180 millones de euros, "de la que la Junta solo aporta un millón". "El Gobierno andaluz se niega a aprobar la ley estatal para bajar los precios; nosotros intervendremos en ellos"

"Han subido más los precios de compra y de alquiler en Andalucía que en otras partes. La vivienda es un derecho. Tenemos toda esta tarea por delante, de seducir, de convencer, de vencer, que los ciudadanos de Andalucía sean capaces de conquistar los mejores años para el futuro", ha subrayado Montero.

Montero ha defendido las medidas del Gobierno central en la comunidad autónoma andaluza. "Las políticas del Gobierno de España a Andalucía le sientan muy bien, ahí tenemos las cifras de empleo. Es una política económica reconocida internacionalmente, un éxito para el conjunto", ha recalcado.

Respecto a la oposición, la ministra ha criticado la postura del PP andaluz en el Congreso. "Seguiremos denunciando que los 25 diputados de Moreno Bonilla votaron que no a una reducción de jornada. Seguiremos impulsando políticas que son buenas para esta tierra", ha afirmado, para después preguntarse: "¿Qué familia dice que se le van a perdonar 19 mil millones de euros y dice que no, que es una trampa?".

Durante su intervención, ha afirmado que la Junta de Andalucía "lo único que hace en cada reunión semanal, en alusión a las comparencias posteriores al Consejo de Gobierno, es confrontar con España. Critican a nuestras personas porque no pueden criticar lo que hacemos: políticas de progreso, justicia e igualdad".

Deuda

La secretaria general de los socialistas andaluces se ha referido en su alocución, sobre todo, a la quita de la deuda, a las políticas sociales y a la gestión que está llevando a cabo el PP en el gobierno de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha presentado al PSOE como un "aliado insobornable" para aquellos "que no son ricos de cuna" y cuya prioridad es la sanidad, la educación y la dependencia.

El ámbito educativo también ha salido a colación en este acto político. En este sentido, ha criticado el aumento de universidades privadas o que 30.000 familias no hayan podido iniciar los cursos de Formación Profesional.

Para la ministra, el Ejecutivo andaluz "no ha traído ni un solo proyecto a Andalucía que no sea de la mano del gobierno, y luego se adueña como si fuera propio". "Vamos a votar en Madrid lo que aquí reivindicamos, no vamos a hacer como el PP que pide una cosa en Andalucía y la vota en contra en el Congreso de los Diputados", ha apuntado.