Andalucía invertirá 85 millones de euros más para climatizar centros educativos de la comunidad contra el calor

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que su Gobierno invertirá hasta 85 millones de euros para climatizar más centros educativos de la comunidad y adaptarlos contra el calor.

Así lo ha señalado el presidente andaluz en el acto de inicio de curso que ha presidido en Huelva y donde ha recordado que su Ejecutivo ya ha invertido 170 millones de euros en climatización de aulas en casi 500 colegios de Andalucía.

A eso se suma ahora la inversión de hasta 30 millones de euros más para que a ese plan de mejora térmica y lucha contra el calor se sumen otros centros andaluces.

Además, la Junta va a poner en marcha otro plan, llamado Mejora tu centro "para el confort térmico, dotado inicialmente con 55 millones de euros para que los colegios e institutos públicos puedan mejorar la climatización y confort en instalaciones", ha explicado Moreno.

"Vamos a dar un paso más por adecuar los centros a las necesidades de prepararnos tanto para el frío como para el calor. Como consecuencia del cambio climático, estamos teniendo temperaturas que son especialmente altas", ha señalado Moreno.

Verano

"Este mismo verano hemos vuelto a batir récords en temperaturas y todos los años el verano va adelantándose y va alargándose", ha añadido. Por eso es fundamental, ha indicado, adaptar las aulas para el calor y también para el frío.

Este es un compromiso, cabe recordar, que viene de largo. Se puso en marcha con el primer gobierno del PP en la Junta de Andalucía y se ha ido ampliando hasta llegar a los casi 500 centros en toda la comunidad con la inversión señalada de esos 170 millones de euros.

" Pero vamos a hacer otro esfuerzo para ampliar este plan a otros 80 centros más, con una dotación de 30 millones de euros, lo que elevará un total invertido a 190", ha subrayado Moreno.

Todo esto, ha indicado, porque "ya no es algo que sea excepcional que en mayo podamos llegar a 40 grados de temperatura, incluso en abril, y en junio los colegios se conviertan en sitios muy complicados con temperaturas por encima de los 40 grados y a veces también en septiembre".