Benalup-Casas Viejas (Cádiz) se suma a las "áreas en alerta" en Andalucía por circulación de mosquitos con virus del Nilo

La Junta de Andalucía ha declarado este domingo "área en alerta" al municipio de Benalup-Casas Viejas, en Cádiz, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos, una circunstancia también activada ya en la ciudad de Huelva, los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar, y el sevillano de El Pedroso.

La decisión, tomada por la Consejería de Salud y Consumo, llega después de analizar en laboratorio un lote de mosquitos capturados en la trampa instalada a las afueras de este municipio gaditano, incluido en la Comarca de Especial Seguimiento de La Janda.

La declaración de área de alerta en el municipio se extenderá durante cuatro semanas (hasta el 5 de octubre) sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental, ha precisado la Consejería.

La decisión implica intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Situación del verano 2024

Cabe recordar que en el verano de 2024 el Virus del Nilo puso en alerta a las autoridades regionales. Solo en Sevilla, aquel periodo estival se saldó con diez fallecidos y 118 casos de infección.

La Consejería de Salud y Consumo aprobó en febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este proyecto mantiene que todos los municipios andaluces están en nivel de riesgo, sin embargo, hay tres categorías diferentes: bajo, medio y alto.