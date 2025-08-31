Mueren dos personas en una autovía de Huelva al bajarse de su furgoneta por un reventón y ser atropelladas por un turismo

Suceso trágico el que se ha registrado este domingo en la A-49 en la zona de Huelva. Es una de las carreteras de Andalucía más afectadas por la Operación Retorno. Dos personas han fallecido al ser atropelladas por un coche.

Según ha confirmado la Guardia Civil, la furgoneta sufrió un reventón en una rueda y los dos ocupantes se bajaron del vehículo.

En ese momento, fueron atropellados por un turismo que circulaba por la carretera y chocó contra la furgoneta.

Según informan desde Emergencias 112, los hechos se registraban a las 14:30. Alertaban de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva, a la altura de Trigueros.

Los ciudadanos alertaban de que como consecuencia del impacto había varios heridos y atrapados.

Así, al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. También se desplazó un helicóptero, bomberos y operarios de mantenimiento de carreteras.

Los sanitarios confirmaron la muerte de los ocupantes que habían bajado de la furgoneta. Además, hay otra persona herida.

Tráfico intenso toda la tarde

La A-49 ha sido este domingo una de las carreteras más transitadas de Andalucía con motivo de la Operación Retorno, especialmente en el sentido hacia Sevilla, ya que son muchos los habitantes de la provincia que veranean en las playas onubenses.

Durante gran parte de la tarde, la DGT recomendaba precaución a los conductores como consecuencia de este suceso.

Se alertaba de obstáculo fijo en el kilómetro 71 a la altura de Trigueros. Se había producido un estrechamiento de los carriles por el trabajo de los agentes de seguridad y los operarios que atendieron el accidente. Esto originó retenciones de hasta dos kilómetros.

También las hubo de hasta seis kilómetros en otros puntos de la autovía, pero más adelante, concretamente entre Chucena (Huelva) y Carrión de los Céspedes.