Muere un parapentista al sufrir una caída en una zona habitual de aterrizaje en Loja (Granada)

Un parapentista ha fallecido esta tarde en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita a la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.

La Policía Local del municipio granadino ha llamado al teléfono 112 a las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos. Los agentes indicaban que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del parapentista y ha indicado que se ha activado el protocolo judicial.