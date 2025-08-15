Cuatro personas trasladadas al hospital al incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares (Jaén)

Cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares (Jaén), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.

El incidente ha tenido lugar sobre las 14.30 horas de este viernes. En ese momento, el teléfono 112 recibió un aviso por humo en una vivienda de la calle Pío XII.

Inmediatamente, la sala coordinadora informó a los Bomberos, a la Policía Nacional, Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas, todas han ido al Hospital de Linares. Dos han sido evacuadas por el equipo médico y otras dos han ido por medios propios.