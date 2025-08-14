Un trabajador de mantenimiento muerto y un guardia civil herido al ser atropellados en Jaén

Carretera en la que ha ocurrido el siniestro mortal.

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido este jueves tras ser atropellados en la carretera A-316, a la altura de la localidad jienense de Baeza, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 20, sentido Úbeda.

Sobre las 15:30 horas, el 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban de la salida de vía y vuelco de un vehículo con al menos una persona atrapada.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Úbeda, Policía Local y mantenimiento de la vía.

Posteriormente, y mientras los operativos estaban atendiendo este siniestro, se han recibido varias llamadas en el 1-1-2 que alertaban de un atropello a dos personas en el mismo lugar del siniestro.

Como consecuencia del atropello, un trabajador de mantenimiento ha fallecido mientras que un agente de la Guardia Civil ha resultado herido, siendo evacuado por los servicios sanitarios, según han informado desde el CES 061.

Además, los servicios sanitarios han trasladado a una mujer que resultó herida en el accidente anterior y que tuvo que ser rescatada por los Bomberos.