Detenido un hombre por amenazar con un hacha a varios guardias civiles en Roquetas de Mar

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre que, presuntamente, amenazó gravemente a varios agentes con un hacha tras protagonizar incidentes en su edificio, en el que habría golpeado puertas con una pala, cortado el suministro de agua y destrozado un buzón comunitario.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación comenzó después de que un vecino solicitara de forma urgente la presencia de la patrulla.

A su llegada, los agentes localizaron al presunto autor en el interior de su vivienda, en un estado "muy exaltado y agresivo, pronunciando incoherencias y mostrando signos de no encontrarse en un estado psicológico normal".

Los guardias civiles intentaron calmarlo para que abriera la puerta y poder identificarlo y comprobar su estado, pero el individuo se negó y llegó a amenazarles de forma grave. Advirtió que saldría con un hacha "para matarlos" y "llevarlos al cementerio", mientras golpeaba con fuerza la puerta.

En un momento dado, abrió la puerta de "forma repentina" y se abalanzó sobre los agentes con el hacha en la mano. Ante la inminencia del ataque, los guardias utilizaron una pistola táser para reducirlo y "neutralizar la amenaza".

Tras su arresto por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, fue trasladado a dependencias policiales, donde se le intervinieron el hacha y otras armas blancas que portaba en ese momento.

Desde la asociación profesional Jucil han calificado lo ocurrido de "indignante" y han asegurado que la provincia de Almería "ostenta el triste récord de registrar casi un ataque semanal" contra guardias civiles.

Han advertido de que este nuevo caso evidencia que "el principio de autoridad se erosiona mientras el Gobierno sigue de brazos cruzados" y han reclamado que se reconozca al cuerpo la condición de profesión de riesgo.

Asimismo, han exigido al Ministerio del Interior que refuerce la plantilla en Roquetas de Mar, "el segundo municipio más poblado de Almería, con más de 110.000 habitantes", donde han alertado de un "incremento constante" de la delincuencia, incluidos "un preocupante aumento del tráfico de drogas y los robos con violencia".