Termina la pesadilla en Tarifa: vuelven todos los desalojados mientras se busca al autor material del incendio

La Junta de Andalucía ha autorizado el regreso a sus casas y hoteles de los 2.000 desalojados en Tarifa por el incendio que afectó a Atlanterra y los Alemanes. La primera remesa de 700 personas volvió en la mañana del lunes.

El resto recibió la autorización a partir de las 22:30. A lo largo de esta mañana se producirá el regreso de la mayoría de los evacuados. Algunos de los veraneantes decidieron volver a sus domicilios habituales, por lo que la vuelta puede ser escalonada.

Es la decisión que tomó la Junta de Andalucía después de que se consiguiera estabilizar el incendio. De hecho, la fase de preemergencia ya ha descendido a la situación Operativa 0.

Durante la madrugada del miércoles los Bomberos han trabajado a pie en la zona arrasada por el fuego en busca de focos todavía activos.

En estos momentos trabajan cinco autobombas, una unidad médica, cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres técnicos de extinción, encargado y de medio ambiente, respectivamente.

"Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas", reconocía el consejero de la Presidencia Antonio Sanz.

Pese a ello, insistía en que "todavía queda mucho trabajo, pero hemos avanzado". También hacía un llamamiento a la prudencia, porque "la zona está muy caliente" y sigue abierta "la posibilidad de que se reactiven algunos focos", como sucedió durante el mediodía del martes.

En busca del autor

Mientras se termina de apagar el fuego, la Junta de Andalucía ha reforzado la vigilancia para encontrar al autor material del incendio después de que las primeras investigaciones confirmasen que fue intencionado.

Por el momento, ya han empezado a volar drones por los perímetros de la zona costera. Mientras tanto, el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) también ha incrementado la vigilancia en busca de "cualquier circunstancia extraña".

El cóctel se completa con la colaboración ciudadana. Sanz solicitaba ayuda para detectar cualquier conducta sospechosa. Pedía que se alertara a los servicios de emergencia si "alguien sale corriendo" o se comporta "de manera extraña en zonas del incendio".

Por su parte, el consejero de la Presidencia confirmó la identificación de un hombre como presunto autor de otro incendio en Caños de Meca, que fue controlado rápidamente.

Encontraron a dicha persona con dos garrafas de gasolina en una zona de pinares cercana a la Urbanización Playas del Estrecho. Tenía heridas en las manos por lo que fue hospitalizado. Se está a la espera de tocarle declaración.

Por el momento, únicamente se le relaciona con el incendio de Caños de Meca. "Eso puede tener que ver o no con el incendio en Zahara, hay que dar espacio a la investigación", decía Sanz.

Preocupación del Rey

La oleada de incendios en Andalucía, con otros fuegos activos en Sevilla, Huelva, Córdoba y Granada además del que se originó en Tarifa la pasada semana, ha generado preocupación en todo el territorio incluyendo al propio Felipe VI.

El monarca telefoneó a Juanma Moreno. "Me traslada su solidaridad y apoyo a todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Gracias, Majestad", decía el presidente andaluz en X.