Unos 700 desalojados por el incendio en Tarifa vuelven a sus casas y hoteles: el fuego sigue "activo" y "virulento"

Desalojados por el incendio en Tarifa, en el CEIP Miguel de Cervantes. EP Sevilla

La Dirección de Emergencias de la Junta de Andalucía ha permitido el regreso de parte de los desalojados este lunes por el incendio declarado en Tarifa que estuvo cerca de arrasar a varias casas, salvadas al límite. En total, unas 700 personas de los 2.000 evacuados pueden emprender el camino de vuelta.

En concreto, pueden volver a la zona los inquilinos de los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero. También los vecinos de las urbanizaciones Costa Zahara 1, Costa Zahara 2, Jardines de Zahara, Atlanterra Playa, Mar de Plata, Almadraba Playa, Bahía de la Plata, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol

En cambio, no podrán regresar, por el momento, los desalojados de algunas urbanizaciones de Atlanterra y playas de los Alemanes. Tampoco los clientes del hotel El Cortijo. Son las edificaciones que están más cerca de la montaña.

Se encuentran cerca del flanco derecho del fuego. Es el que se mantiene "vivo" con "tres focos activos" y "muy virulento". "La evolución sigue siendo compleja", ha indicado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

De hecho, se ha producido alguna reactivación durante la noche. Es por ello que se desarrolla una "intensa actividad" desde primera hora de la mañana.

Trabajan este martes nueve grupos de bomberos forestales con cinco autobombas, cuatro técnicos de operaciones y técnicos de extinción de incendios. En total, unos 200 efectivos que cuentan con unos 10 medios aéreos.

"Día largo"

Sanz ha avisado de que el día "será largo". A diferencia de ayer, los medios aéreos operarán de manera escalonada para que estén disponibles hasta el ocaso. Fundamentalmente, se están centrando en la zona más próxima a las casas.

Mientras, la zona del flanco izquierdo está "prácticamente asegurada", aunque queda todavía un pequeño trozo. Se ha trabajado durante toda la noche para estabilizar esta parte del incendio y poder introducir autobombas.

Sanz ha asegurado que la actuación era "muy compleja" en la noche del lunes "porque había zonas de prácticamente imposible acceso".

Aunque la situación está más controlada, el flanco derecho sigue preocupando a los servicios de extinción. El contexto tampoco es favorable.

"Estamos en el día de más calor del año", ha subrayado Sanz, que también alude a la imprevisibilidad de los vientos en esta zona de Cádiz. Pueden llegar a los 50 kilómetros por hora.

Al margen de la extinción, se trabaja en organizar el operativo de vuelta en un día de temperaturas extremas, donde se espera que muchos de los turistas regresen andando.

"Avalancha de 400 personas"

Finalmente, la pasada noche se le dio cobertura a cerca de 1.000 personas. Por ello, además del CEIP Miguel de Cervantes, también hubo que habilitar la Iglesia del Carmen de Zahara de los Atunes por la llegada de una "avalancha de 400 personas" a última hora.

Todos ellos han recibido asistencias y alimentos gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de Tarifa, Zahara y Barbate y de la ONG del chef José Andrés, uno de los afectados por el incendio.

El incendio fue más complejo que en otras ocasiones, indica Sanz, porque lo habitual es que los evacuados se marchen a otras casas, "pero aquí eran turistas que no tenían otro sitio donde ir". Es por ello, que mucha gente optó por irse a la playa y que se desplazó andando.