La Guardia Civil investiga la muerte por arma blanca de un vecino de Lopera (Jaén)

La Guardia Civil está investigando la muerte por arma blanca de un hombre vecino de Lopera (Jaén), de 37 años, ocurrida en la madrugada de este domingo.

Los Servicios de Emergencias 112 de Andalucía recibieron una llamada sobre las 00.30 horas alertando de que una persona se encontraba herida en un domicilio de la Avenida de San Isidro, en Lopera.

De inmediato, se trasladaron a la zona los servicios sanitarios, a Policía Local y a Guardia Civil. No obstante cuando se personaron los servicios sanitarios, el hombre ya había fallecido y se limitaron a certificar el fallecimiento.

Todo apunta a que el fallecido presentaba heridas de arma blanca y que falleció a consecuencia de un shock hipovolémico. No obstante, desde la Guardia Civil indican que se está a la espera de conocer el avance de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento e ir acotando la investigación.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Carmen Torres, ha emitido un comunicado el que traslada, en nombre de toda la corporación, "sus condolencias a la familia y amigos del fallecido". Además de hacer una llamada a la "unidad" de la población, también aboga por "dejar trabajar a la Guardia Civil y a la policía judicial" para que se pueda esclarecer lo ocurrido.

También las redes sociales del Ayuntamiento se han llenado de condolencias y pesar por esta muerte.