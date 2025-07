María Jesús Montero retoma su agenda tras varios días desaparecida durante la firma del pacto del cupo catalán

Por su forma hiperactiva de hacer política y por la cantidad de tareas que suele abarcar por sus múltiples cargos, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, es raro que no tenga agenda política.

Sin embargo, estos tres días en medio de la tormenta que ha supuesto el acuerdo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña para un nuevo modelo de "financiación singular" en esta comunidad, ha estado desaparecida o con un perfil muy bajo.

Asistió el pasado martes a la reunión del Consejo de Ministros en la Moncloa, pero poco más en unas jornadas claves para el departamento que dirige porque podrían modificarse la forma de recaudar los impuestos.

El pacto supondrá, en concreto, que la comunidad catalana podrá recaudar todo el IRPF, de forma que pasen de los 5.000 millones actuales a unos 30.000 ya en 2026, según las previsiones que manejan.

No obstante, el mismo casi no presenta ningún avance sobre lo acordado hace un año con ERC para lograr la investidura del presidente catalán, Salvador Illa.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda no se ha pronunciado sobre un asunto que le compete de lleno como es el de la financiación autonómica.

Tampoco sobre la reunión que mantuvo el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales para desatascar transferencias pendientes al País Vasco, algunas desde que en 1979 se aprobó el Estatuto de Gernika.

Con total seguridad Montero dejará de guardar silencio este jueves, cuando retomará su agenda pública en Málaga. Allí impartirá una conferencia en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad malagueña bajo el título ‘Políticas económicas que transforman: hechos frente a dogmas’.

Desde su Ministerio aseguran a este periódico que su actividad no ha cesado entre el final de la semana pasada y la presente, pues la tuvo tanto el viernes como el sábado, con actos y atenciones a los medios de comunicación.

Así como que este jueves estará en Málaga y el viernes en Santander. Insisten además en que si hubiera habido sesión de control en el Congreso hubiera atendido a los medios.

Sus adversarios políticos

El caso es que este perfil tan bajo cuando su departamento está en llamas no ha pasado desapercibido para sus adversarios políticos.

"¿Ustedes han visto a la vicepresidenta en este acuerdo?", preguntó este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Madrid. "Cuando alguien está orgulloso y satisfecho de lo que hace, no se oculta", insistió el líder de la oposición.

A su juicio, es "inaudito" que la persona que se presente como candidata a la Junta de Andalucía "sea capaz de tener el cuajo de que en su mandato como vicepresidenta se construya un cupo separatista".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, también reparó el pasado lunes en un acto en Madrid sobre su paradero. "En mitad del mes de julio el Gobierno de España quiebra la solidaridad interterritorial por la puerta de atrás y la equidad entre españoles con una ausencia destacada".

Y se hizo la misma pregunta que Feijóo: "¿Dónde está la ministra de Hacienda? Porque si es la vicepresidenta primera y es la ministra de Hacienda le correspondería estar sentada en esa mesa…"

Sin embargo, según ha podido confirmar este periódico, legalmente no le corresponde. La asistencia a las comisiones bilaterales, como la del pasado lunes en Cataluña, son competencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Como así fue.

No obstante, sí fue llamativo que del ministerio que se verá más afectado por el pacto su máxima representante y que defiende el acuerdo porque "no supondrá agravios" respecto a las demás comunidades, no estuviera presente.

Quizás sea porque en noviembre de 2016 en una entrevista en Canal Sur radio como consejera de Hacienda andaluza fue muy firme en su rechazo a las negociaciones bilaterales: "No caben para discutir un modelo de financiación, porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta".

Mucho ha llovido desde que ella misma pusiera esa línea roja como consejera andaluza. Sobre todo porque en esta misma entrevista dijo que el Gobierno andaluz de entonces vigilaría al Ejecutivo para que este no cayera "en la tentación de paliar los problemas de Cataluña compensándola económicamente en detrimento de otros territorios como Andalucía".

También por este motivo la atacó Juanma Moreno este miércoles en un acto de su partido en Sevilla. A su juicio, es "inconcebible" que "la autora intelectual y material" de una financiación singular de Cataluña sea una andaluza.

Sobre todo, añadió, cuando supone "una ruptura de la igualdad" entre españoles y "traicionar" a Andalucía al "privilegiarse al que más tiene en detrimento del que menos tiene".

Tres días después Montero dará la cara en Málaga, donde precisamente hablará sobre políticas económicas que transforman.