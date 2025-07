Ekaterina Zaharieva: "Desde Sevilla se ha conseguido que 70.000 plantas industriales en la UE reduzcan sus emisiones"

La comisaria europea Ekaterina Zaharieva acudió esta semana a Sevilla, donde se puso la primera piedra del nuevo edificio de la Comisión Europea en España. Un hito para la ciudad, que acoge hasta 400 investigadores de primer nivel, cara de la ciencia europea.

En el futuro de la UE está la ciencia. Y la sostenibilidad y el desarrollo global. De todo ello habló Zaharieva, quien defiende el progreso pero advierte contra las pantallas indiscriminadas, sobre todo en el caso de los niños.

Viene a la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del JRC. ¿Qué papel juega este organismo en Sevilla y cuál es la labor de sus científicos?

Es uno de los centros únicos que tenemos en el JRC, y es único porque su trabajo contribuye directamente a la vida de los ciudadanos europeos. Aquí, nuestros científicos trabajan en áreas de vital importancia para los próximos años: la transparencia algorítmica, la descarbonización industrial, la inteligencia artificial y la transformación territorial. Son pilares fundamentales que están muy ligados a las prioridades de la nueva Comisión.

¿Tiene un impacto real en la vida de la gente? ¿De qué forma?

La descarbonización industrial o la transparencia algorítmica pueden sonar técnicos, pero su impacto es muy real. El trabajo que se hace aquí, por ejemplo, contribuye directamente a la Ley de Servicios Digitales de Europa. ¿Qué significa esto en la práctica? Nuestros expertos analizan los algoritmos de las grandes empresas y proveedores, ayudando a la Comisión a comprender su funcionamiento. ¿Por qué es crucial? La salud mental de nuestros niños y la población en general es un tema de enorme preocupación. Un informe reciente del JRC, por ejemplo, reveló que los niños y jóvenes que pasan más tiempo en redes sociales tienen un 60% más de riesgo de sufrir depresión, comparado con quienes menos tiempo dedican. Esto es una llamada de atención, y el valioso trabajo del JRC radica precisamente en revisar estos algoritmos y asegurar que se alineen con los altos estándares que defendemos, ya que tienen la capacidad de influir en cómo pensamos y sentimos. Personalmente, como madre, entiendo la preocupación que esto genera.

¿Cómo se relaciona el trabajo del JRC en Sevilla con la descarbonización industrial?

La descarbonización industrial es, de hecho, otra de nuestras gravdes áreas. Aquí en Sevilla, el Proceso Sevilla, que nació con la decisión de establecer este centro del JRC en los años 90, ha sido fundamental. Ha desarrollado 33 documentos de Mejores Técnicas Disponibles (BAT) que han contribuido a que entre 60.000 y 70.000 plantas industriales en la UE reduzcan sus emisiones entre un 40% y un 75%. Pero no nos detenemos ahí. Hace un año, también en Sevilla, lanzamos INCITE (Innovation Centre cor Industrial Transformation and Emissions). Con él, buscamos las nuevas tecnologías que aún no están en el mercado (más del 30% de las necesarias para nuestros objetivos "verdes"), para descarbonizar nuestra industria. Es un trabajo muy, muy valioso.

Este nuevo edificio del JRC en Sevilla, ¿cómo se conecta con esa visión de sostenibilidad?

Este será el primer edificio de la Comisión construido bajo los principios de la Nueva Bauhaus Europea, una iniciativa lanzada hace un año con la visión de crear comunidades sostenibles, hermosas e inclusivas. Será el primer edificio de la Comisión con un balance de emisiones "neto positivo", no solo cero. El proyecto es impresionante, he visto los render y el modelo es precioso. El edificio está diseñado para ser muy orgánico, un espacio donde científicos, investigadores, startups, la industria y las autoridades locales puedan trabajar juntos para construir una economía europea más sostenible y competitiva.

¿Están colaborando los gobiernos españoles y andaluces con este proyecto?

Sí, su apoyo es total y estamos muy agradecidos. Nos han cedido el terreno para construir el edificio durante 75 años, y todo el proceso de permisos ha sido muy fluido. El Gobierno de España ha decidido además contribuir con 700.000 euros anuales para el presupuesto de mantenimiento, no para la construcción inicial, que es un gran apoyo.

¿Qué puede desvelar de la Estrategia Europea de Ciencias de la Vida?

Presentaremos esta estrategia en los próximos días, este mismo domingo, en Bruselas. Se trata de un plan claro de la Comisión para aumentar la competitividad europea, que es fundamental para poder alcanzar nuestras transiciones digital y verde. Sigue a otras iniciativas como las estrategias de inversión o de startups y scale-ups. El objetivo es convertir a Europa en el mejor lugar para las ciencias de la vida. Esto se relaciona con nuestros objetivos de sostenibilidad y el desarrollo de innovaciones ligadas a la salud, la agricultura y la economía en general. Es una estrategia muy horizontal que, esperamos, potencie la competitividad y la sostenibilidad europeas.

Y en este contexto, ¿algún mensaje específico para España, para su ecosistema de innovación?

España tiene un ecosistema excelente de científicos e innovadores, muy atractivo. Lo vemos en la gran cantidad de solicitudes que recibimos en programas como Horizon Europe; España es el tercer país con más contribuciones. Veo un fuerte desarrollo en la comunidad de startups y scale-ups, y estamos listos para trabajar con las autoridades españolas para mejorarla. Me reúno con muchas startups e innovadores excelentes de España, muy activos en la ciencia aplicada a la agricultura (fertilización, pesticidas) y todo tipo de industrias y tecnologías.

La política de Estados Unidos, ¿está ayudando o no a retener el talento europeo?

Nuestra iniciativa, Choose Europe, lanzada el 5 de mayo, busca precisamente eso: que la gente elija Europa para empezar, para la ciencia, para escalar y para quedarse en Europa. Es una gran oportunidad para atraer talento que se ha marchado, especialmente en disciplinas ligadas al Pacto Verde y la salud. Debemos ser un socio predecible, también para el sector privado. Pero debemos hacer nuestro trabajo: simplificar las reglas y completar el mercado único. Es mucho más lento llegar a nuestros 400 millones de consumidores que acceder al mercado estadounidense. La Comisión está muy proactiva en esto, y vemos la situación política en EE. UU. como una oportunidad para Europa.