El alcalde de un pueblo de Huelva: "Los migrantes saturan sanidad, educación y delinquen; cometen el 80% de los delitos"

"Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles, mendigando. Son personas que han entrado ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir, a hacer el mal". Es parte del discurso de Manuel Barroso, alcalde de Cartaya, localidad de Huelva.

Las palabras del primer edil de esta localidad han levantado las críticas de la izquierda. De hecho, IU ya ha anunciado que va a presentar una denuncia contra su adversario político ante la Fiscalía porque, entienden, sus palabras son "violencia verbal sin precedentes".

Barroso, en el vídeo que subió a su perfil de Facebook, señaló que los inmigrantes "están saturando la sanidad, la educación". Para el primer edil "es tanto el daño que nos está haciendo que no podemos hacer absolutamente nada porque el Gobierno de España no echa a nadie".

Según este político, los habitantes de Cartayan están "desesperados". "El 80% de los delitos" que estaban teniendo en el municipio "son de personas ilegales que están delinquiendo para sobrevivir", indica también en el vídeo de la polémica.

El alcalde, añade, cree que los inmigrantes provocan que los padres de su localidad estén "asustados" y no dejen a los niños en la calle. "La inmigración ilegal no para de hacer daño", indica.

Hacer "el bien"

Esto no se da en todos los migrantes, indica. Hay "muchísimas personas que son inmigrantes que vienen a hacer el bien, que vienen con su familia, con su documentación, que vienen a formarse, a trabajar, a hacer las cosas bien" y que "ese tipo de inmigración va a ser bien recibida en Cartaya" pero no "aquellas personas que vienen a delinquir".

Estas valoraciones del alcalde de Cartaya llegan a raíz de una agresión que sufrió la pasada semana el dueño de un comercio de la localidad. Según denunció, un hombre entró en su local a robar y le agredió con un arma blanca. El hombre fue detenido rápidamente y un hombre que estaba en el comercio fue atendido por los médicos puesto que presentaba varias heridas por apuñalamiento.

Sobre el asunto también se ha pronunciado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien ha afeado sus palabras al alcalde de Cartaya. Para Rico, sus declaraciones sobre los inmigrantes son "irresponsables".

La subdelegada del Gobierno cree que "relacionar este asunto con la inmigración ilegal, vinculando la comisión de delitos en el municipio con la presencia de inmigrantes" implicaba "no solo un discurso xenófobo, sino un discurso carente de todo rigor" basado en "un relato incierto que para nada está avalado en modo alguno con la realidad ni con la estadística delincuencia y la tasa de criminalidad a dicho momento".

El propio Barroso ha salido al paso de la polémica levantada con su vídeo con otro en el que asegura que no era "para nada xenófobo" pero que estaba "indignado" porque Rico era "la máxima responsable de la seguridad" pero "no hacía nada en Cartaya porque no le importa absolutamente nada" y le pedía "soluciones ante la inmigración ilegal" al tiempo que mostraba en el vídeo un cuchillo de grandes dimensiones, apuntando que había sido retirado "a un inmigrante ilegal" y llamaba a "cambiar la ley" para, "como mínimo, devolverlo a su país".