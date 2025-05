María Jesús Montero promete de nuevo tirar el Algarrobico, que se construyó cuando el PSOE gobernaba Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha prometido de nuevo derribar el hotel Algarrobico de Almería. La estructura, cabe recordar, se levantó cuando su partido gobernaba en la comunidad y, también, en el Ayuntamiento donde está la polémica construcción.

Ya en febrero la vicepresidenta dio una rueda de prensa para anunciar que iban a derribar el Algarrobico a través de una expropiación con la que la Junta de Andalucía no está de acuerdo porque entienden que puede abrir un proceso judicial que se eternice el tiempo.

En todo caso, Montero ha presumido del pasado 'verde' de la Junta cuando era el PSOE el que estaba al frente del Gobierno andaluz. "Construimos una Andalucía en la que la red de espacios naturales protegidos era la más extensa de Europa. Más de un tercio del territorio andaluz está protegido gracias al impulso de las políticas socialistas", ha destacado.

Según ha defendido Montero, en Andalucía se hablaba de cambio climático "cuando nadie lo hacía". "Queremos volver a ser lo que fuimos", ha pedido, afeando al Gobierno de Juanma Moreno sus políticas en materia de ecología.

"Desde el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, estamos anticipando los objetivos, estamos intentando ir más rápido incluso de lo que teníamos previsto en nuestra primera hoja de ruta, porque estamos viendo que el coste de no actuar es demasiado alto", ha señalado Montero, que ha presumido de la gestión de la Dana de Valencia.

Premios del PSOE

La vicepresidenta de la Junta ha aprovechado su participación en los Premios de Medio Ambiente Hermelindo Castro que concede el PSOE para cargar contra el Gobierno de Juanma Moreno, al que ha acusado de estar "más preocupado por confrontar cada día con el Gobierno de España que por gobernar Andalucía".

La socialista ha señalado que su partido apuesta por "una Andalucía que mire al futuro con ambición, sin repetir errores del pasado", en referencia velada a los escándalos que afectaron a su partido cuando estaban al frente de la Junta como es la Faffe o el caso de los ERE.

Montero ha defendido, además, una gestión mejor del agua, un recurso limitado, y una apuesta de las energías renovables, que entiende que ya no son futuro sino presente para Andalucía. "Tenemos que defender, como decía, esas energías renovables, pero no de cualquier forma, no desde la especulación, no a costa de nuestros paisajes ni de nuestras comunidades rurales, con cabeza, con planificación", ha indicado.

Frente a esa idea, ha acusado, la "falta de planificación del Gobierno andaluz" que trabaja "unido a una nueva normativa urbanística que está provocando que muchos proyectos se estén implantando desde el inicio mal", ha valorado.

Cámara de Cuentas

Montero también ha aprovechado para pedir explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre "la instrucción de paralización de la investigación que la Cámara de Cuentas estaba haciendo sobre los contratos menores" del Servicio Andaluz de Salud.

En declaraciones a los medios de comunicación en Salteras (Sevilla), Montero ha manifestado que "el silencio" de Moreno es "atronador respecto a los casos de corrupción que afectan a su partido a nivel andaluz", y lo "más grave ha sido la instrucción de paralización de la investigación que la Cámara de Cuentas estaba haciendo sobre los contratos menores" del SAS.

Sobre ese asunto, ha recordado que hay "personas imputadas al frente del Servicio Andaluz de Salud, el organismo que maneja el mayor volumen de dinero público que existe en la comunidad autónoma", y Juanma Moreno "ni cesa a nadie, ni asume responsabilidades políticas, ni da ningún tipo de explicaciones".

"Todo lo contrario, se dedica a difamar, a mentir, y, en definitiva, a intentar que esto no vaya con él, como si el mantenimiento de esos cargos públicos no fuera una acción directa" del presidente de la Junta, según ha dicho la dirigente del PSOE-A.

Ha denunciado "todas las instrucciones" que se están dando desde el Ejecutivo andaluz a organismos como la Intervención General o la Cámara de Cuenta, "órganos que se encargan de velar por el destino del dinero público" para que "no hagan su tarea". Ha insistido en denunciar la "absoluta falta de explicación del señor Moreno Bonilla".