Montero vuelve a la carga tras pedir disculpas: "Me llama la atención que los jueces critiquen mis palabras"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado sorprendida de que los jueces critiquen sus palabras sobre la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves. Así lo ha señalado tras pedir disculpas ella misma hace menos de 24 horas por esas mismas palabras que el sector judicial le afeó.

"Me llama la atención que las asociaciones de jueces y magistrados critiquen mis palabras", ha señalado la también líder del PSOE de Andalucía. Montero ha indicado, asimismo, que le gustaría "que esa misma contundencia se tuviera cuando otro partido critica sentencias", en referencia al PP o "que van a controlar una sala del Tribunal Supremo", también en alusión a una polémica que envolvió a los populares.

Para Montero no hay razón para que los magistrados afeen sus palabras en las que se entendía que ponía por encima el testimonio de una mujer de la presunción de inocencia en un proceso judicial, según ha señalado en un acto organizado por El Correo de Andalucía.

La ministra ha explicado que tardó tres días en pedir disculpas por sus palabras porque, ha asegurado, no tuvo "la oportunidad de comparecer ante los medios de comunicación".

"Yo pido disculpas por la forma como lo expresé, que seguro que no fue la más correcta, porque creo que se estaba desviando el debate de lo que realmente importa", ha insistido, como ya indicó este martes.

Testimonio de las víctimas

Porque para Montero, lo importante de fondo es que las agresiones sexuales se producen en situaciones en las que no hay testigos y, por lo tanto, el testimonio de la víctima es clave, cree. "Cuando una mujer sufre una agresión no se para después a reunir pruebas", ha indicado.

Por eso, cree, el testimonio de la víctima es importante y debe compaginar con la presunción de inocencia. Así, cree, se evita que las mujeres dejen de denunciar agresiones, sobre todo a personas poderosas.

"Me preocupa mucho que alguien piense que es mejor no denunciar porque su testimonio no vaya a tener credibilidad, porque pueden revictimizar a la persona tras su comparecencia y volver a juzgarla", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno.

"La mayoría de los juristas y jueces de este país hacen un trabajo intachable y neutral", ha indicado Montero. Pero también que hay otros que no. "Esos son los que alcanzan notoriedad", ha indicado.

Poderes del Estado

"Creo que tenemos que respetarnos los distintos poderes del Estado, pero eso no implica que alguien pueda posicionarse en relación con una sentencia", ha señalado la ministra.

En su intervención, Montero también se ha referido a la polémica porque la Audiencia Provincial de Sevilla eleve el caso de los ERE a la Justicia europea y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se oponga.

"A mí me llama la atención que una sentencia del Tribunal Constitucional de un caso que en Andalucía se llevó para desgastar a gobiernos progresistas y al PSOE en particular provoque que la derecha mediática, política y económica salga a criticar al Constitucional", ha señalado la ministra.