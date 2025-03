Pedro Sánchez honra a Toscano y su familia: la saga que manda en Sevilla hace 40 años y le arropó cuando no era nadie

Cuando Francisco Toscano llegó a la Alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla), en España aún se pagaba en pesetas. El país no era miembro de la Unión Europea. Faltaba una década para la Expo'92 o los Juegos Olímpicos de Barcelona. Porque Quico, como le conoce todo el mundo, fue alcalde de la ciudad desde 1983 y no dejó el cargo hasta 2022. Casi 40 años con el bastón de mando. Diez elecciones ganadas. Diez mayorías absolutas consecutivas. A todos esos galones se suma el de haber sido refugio y ayuda de Pedro Sánchez cuando no era nadie. Porque el hoy presidente dimitió en 2016 como secretario general del PSOE y se echó a la carretera como un militante más para convencer a su partido de que confiara de nuevo él tras 'cortarle la cabeza' en otoño de ese año.

Sánchez cogió un Peugot para recorrer España y una de las paradas más importantes que hizo fue en Dos Hermanas. Allí le recibió, le recogió y le dio cariño en 2017 el todopoderoso Toscano. Padre de Toscano; tío de Toscano; esposo de Basilia, Toscano por matrimonio.

La ciudad sevillana se convirtió desde entonces en fetiche y talismán para Sánchez. Allí arrancó su remontada que le llevó de nuevo a la Secretaría General del PSOE primero y a la Presidencia del Gobierno después mediante una moción de censura a Mariano Rajoy.

Siempre un Toscano

Pero, ¿quiénes son los Toscano? Algo así como el dinosaurio del cuento de Monterroso. "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", decía ese microrrelato. En Dos Hermanas, desde que la democracia volvió a España, siempre un Toscano ha estado ahí cuando los vecinos han abierto los ojos por la mañana.

Por eso este lunes la ciudad le declaró, en un mismo acto, Hijo Adoptivo de la localidad y, además, Hijo Predilecto. Un acto que no quiso perderse Pedro Sánchez. Él mismo recordó que fue Toscano quien le recibió cuando recorría España en un Peugeot 407.

"Hoy yo no estaría aquí si no tuviera tu apoyo hasta en los peores momentos, cuando más falta me hizo", recordó Sánchez, quien por un momento pareció verse al volante del Peugeot. "Por eso doy las gracias a ti que tienes "la vitalidad del más joven de los militantes y eres un maestro y amigo".

La saga de los Toscano empieza con Francisco -Quico- Toscano. Ganó una mayoría absoluta en los albores de la democracia de 1983 y hasta hace dos telediarios, como quien dice.

Su mujer Basilia

Pero en el Consistorio fue también edil su mujer, Basilia Sanz, fue primera teniente de alcalde. Y también senadora por el PSOE. Todo quedaba en casa.

Si la política andaluza fuera una serie como 'Juego de Tronos', los Toscano tendrían casa propia, escudo y lema como los Perales, los Guerra o los González. Son nobleza socialista. Primus inter pares de la cosa pública sevillana.

Tras Quico Toscano y su mujer, otro Toscano prominence: Carlos Toscano. Hermano de Quico, fue alto funcionario de la Junta de Andalucía y subdelegado del Gobierno justo antes de... su hijo.

Porque la saga sigue. A Carlos Toscano -con un breve espacio en medio- le sucedió en la Plaza de España -sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla- su hijo, Francisco -Curri para los amigos- Toscano.

Fundador de la saga

Para no perderse, ya van cuatro Toscanos: Quico, alcalde y 'patriarca' de la saga; su mujer, Basilia, teniente de alcalde y senadora; su hermano, Carlos, en la Delegación del Gobierno; Curri Toscano, actual subdelegado del Gobierno en Sevilla.

La historia sigue, porque Curri se mueve como pez en el agua en lo orgánico. Ha aprendido en casa lo que es la política y lleva en los genes el PSOE. Tiene el pedigrí de Dos Hermanas -que otrora daba en el PSOE el ser de Alcalá de los Gazules, por ejemplo- y ambición.

"Cuando llegaste en 1983 a la Alcaldía de Dos Hermanas la ciudad tenía 60.000 vecinos. Hoy son más de 140.000. Entonces había 750 calles; hoy son 1.400", destacó Sánchez en el acto de homenaje a Toscano.