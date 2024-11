Rocío Blanco: "Hasta 20.000 jóvenes menores de 25 años han salido del paro en Andalucía desde 2018"

Acaba de firmar con los sindicatos y la patronal un macro acuerdo por el empleo juvenil que va a movilizar casi 500 millones de euros. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, puede anotarse el hito gracias a su capacidad de diálogo, marca de la casa del Gobierno andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza.

En la foto en el palacio de San Telmo estaban CCOO, UGT y la CEA. También ella, junto con el presidente andaluz. Una foto poco probable en otras autonomías. O con el Gobierno central, que negocia hace meses la reducción de la jornada laboral sin conseguir acuerdos.

Blanco tiene a su favor el talante y también el conocimiento. Recita datos y cifras como una metralleta. Salta del PIB al paro; de la tasa de ocupación femenina al IRPF. Destaca que el paro juvenil ha bajado en diez puntos desde que el PP llegó a la Junta. No se conforma con eso y apuesta por estimular al sector privado. Ponérselo fácil a las empresas, señala, que son las que crean puestos de trabajo.

Casi 500 millones para mejorar el empleo juvenil, ¿De dónde se parte en cifras de desempleo y dónde se espera llegar con esa inversión?

Las cifras de las que partimos sitúan hasta un 36,5% la tasa de paro entre menores de 25 años, que se reduce al 28,3% cuando se refieren a menores de 30.

Porcentaje muy alto, pero creo que no debamos ser catastrofistas y afirmar que el desempleo juvenil es un mal endémico, ni de España ni de Andalucía, pero sí es cierto que venimos de tasas de desempleo joven muy altas, que han llegado a superar el 60%.

La Administración no crea empleo, son las empresas y los autónomos las que generan y mantienen los puestos de trabajo. Desde la esfera pública, nuestro deber es propiciar el contexto adecuado para que esto ocurra, y facilitar a esta labor al tejido productivo, con instrumentos de apoyo e incentivos. Debemos hacer palanca con nuestras políticas para propiciar la inserción laboral a colectivos que en principio lo tendrían más complicado para acceder al mercado laboral.

Y eso es lo que pretendemos con este plan, que no sólo se centra en los jóvenes, también en otros colectivos más vulnerables y en mayores de 45 años.

Efectivamente, son cerca de 500 millones de euros con lo que esperamos se reduzcan esas tremendas cifras de paro juvenil, poniendo al alcance de los jóvenes mayores facilidades para trabajar, y con mejores condiciones de estabilidad, accediendo a empleos de calidad.

El plan Andalucía Activa ya está en marcha y se han acogido más de 10.000 jóvenes. ¿Qué balance hacen?

Estamos muy satisfechos y valoramos que haya tenido una acogida tan positiva. Más de 10.000 jóvenes y mayores de 45 años ya se benefician de contratos de seis meses gracias a Andalucía Activa a través de 800 ayuntamientos y ELAs de los 821 que podían hacerlo, con una inversión de 110 millones de euros.

El Plan pone el acento en especial en el Campo de Gibraltar, ¿Cómo está el mercado laboral de los jóvenes en la zona?

Precisamente, el Plan de Empleo cuenta con una versión singular para esta zona que responde al nombre de “Construyendo futuro en el Campo de Gibraltar y Barbate”, con una dotación de 4,5 millones de euros y que está diseñada para dar un impulso extra a la población de los municipios incluidos, que está especialmente castigada por el desempleo.

Según los últimos datos del mes de octubre, en esta zona se registran más de 10.500 parados menores de 30 años.

La dependencia de sectores como el turismo, la hostelería o la pesca ha hecho que esta comarca sea especialmente sensible a los cambios económicos. Además, otros factores como el Brexit y la migración han contribuido a empeorar esta situación de precariedad laboral y la falta de oportunidades de empleo.

En todo caso, estamos diseñando más acciones para fomentar la creación de empleo en la zona como por ejemplo el Proyecto Singular de Formación para el sector naval, en el que están participando un nutrido de empresarios representados por la Federación de Empresarios del Metal en Cádiz (FEMCA) o el Clúster Marítimo y Naval de Cádiz y que tiene como objetivo formar a casi 8.500 alumnos en 41 especialidades a través de 570 cursos, con una inversión que supera los 2,3 millones de euros. Queremos responder a la creciente demanda de empleo especializado y consolidar el sector naval como un pilar estratégico para el futuro de la zona y de toda la provincia de Cádiz.

El presidente de la CEA, Javier Fernández de Lara, aseguró este miércoles que a las empresas les cuesta encontrar talento. ¿Cómo aborda esto el Plan?

A diferencia de lo que sucedía en otras etapas, todos lo programas que ponemos en marcha desde el Gobierno andaluz y en concreto desde nuestra Consejería de Empleo están pensados en dar respuesta a la realidad del tejido empresarial, hasta el punto de que todas las medidas atienden a lo que los empresarios nos han demandado y, por lo tanto, dan respuesta a la retención de talento, que lo hay y mucho en Andalucía.

El talento atrae talento, con lo que una comunidad con déficit de perfiles profesionales tiene complicado atraer a otros profesionales de primer nivel. De ahí que estemos insistiendo, especialmente con la formación.

Estamos actuando sobre políticas formativas para superar las disfunciones que derivan de las insuficiencias y desajustes entre formación y empleo.

Creo que son éstas las que tienen un impacto más duradero y las que más benefician a los jóvenes, pero, sin embargo, tardan más en producir efectos. Creo que debemos de pensar mucho más allá que en el rédito político inmediato, y no hacer bueno aquel dicho de James Freeman Clark, que decía que un político piensa en la próxima elección, y un estadista en la próxima generación.

Por eso estamos trabajando de la mano del tejido productivo en una modernización de la oferta, la adaptación a las necesidades que tienen, definiendo programas formativos que respondan a la demanda de cualificaciones del mercado de trabajo.

En definitiva, medidas todas estas dirigidas a entidades privadas, autónomos y ayuntamientos, y nos acercamos a ellos para que nos trasladen hacia donde debemos dirigir nuestras iniciativas.

En Emplea-T hay ayudas de hasta 22.000 euros por contrato, ¿Es la ayuda más alta que ofrecen las comunidades en España?

El programa Emplea-T es un importantísimo paquete de ayudas a la contratación dotado con 203 millones de euros y cuyas cuatro primeras líneas acaba de convocar nuestra Consejería hace unos días. El objetivo no es otro que el de fomentar el acceso al empleo de más de 10.000 personas, con ayudas a pymes y autónomos que oscilan entre los 7.500 (cuando la contratación es a tiempo parcial), y los 20.000 euros por contrato, y entre 21.000 y 25.000 euros en el caso de las corporaciones locales. Son cantidades que, superan con mucho, los incentivos normales en este tipo de programas.

Los beneficiarios serán desempleados menores de 30 años, mayores de 45 años, personas con discapacidad y parados de larga duración; y en el caso de las corporaciones locales vamos a fomentar la realización de prácticas mediante contratos formativos de jóvenes menores de 30 años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

¿Hay edades especialmente vulnerables en cuanto al desempleo juvenil?

Como decía antes, algo más del 28% de los andaluces que tienen menos de 30 años no encuentran trabajo. Una tasa que nos ha costado bajar del 30%, pero que sigue en niveles muy altos pese a que desde 2018 se ha reducido en más de 8 puntos. La tasa es más preocupante entre los menores de 25 años, que supera el 35%, aunque es cierto que en 2018 partíamos de un 46% de paro en este tramo de edad, es decir, 10 puntos porcentuales más que hace seis años. Aunque somos conscientes de que el ritmo de reducción no es suficiente, 20.000 jóvenes desempleados menores de 25 años dejaron de engrosar las listas del paro desde 2018.

T-Acompañamos es un programa para mejorar la formación de los jóvenes. ¿A cuántos se podrá incluir en esta línea de ayudas? ¿A qué pueden acogerse quienes la pidan?

Este programa va a favorecer la orientación, la formación y acciones para la inserción laboral a un total de 18.250 jóvenes desempleados considerados como vulnerables. Personas que por diversas razones no han tenido estudios, no han trabajado o no han tenido acceso a formación y necesitamos incorporarlos al mercado laboral.

El propósito es mejorar su cualificación y que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral porque el fin último de todas nuestros programas es el acceso a trabajo, todas son un medio para ese objetivo.

Alma jóvenes plantea prácticas en la UE para quienes ni estudian ni trabajan. ¿Es una suerte de 'Erasmus' para la inserción laboral? ¿Dónde trabajarán estos jóvenes? ¿Hay acuerdos cerrados con empresas europeas o con instituciones?

Los objetivos de esta iniciativa pasan por incrementar las habilidades, los conocimientos y experiencias de jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan para mejorar su autonomía y confianza para que puedan integrarse, ya sea a través del mercado laboral o del sistema educativo. Se va a poner a disposición de estos jóvenes un plan individualizado de asesoramiento, formación, orientación y acompañamiento para que tengan una experiencia de aprendizaje relacionada con el trabajo en otros Estados miembros de la Unión Europea. Hemos movilizado 2,5 millones de euros para este programa, que está destinado a fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro y entidades privadas con domicilio fiscal y centro de trabajo en Andalucía.