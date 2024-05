El Gobierno andaluz iniciará la próxima semana los trámites para recurrir la Amnistía

El Gobierno andaluz acordará el próximo martes en Consejo de Gobierno iniciar los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que tras el acuerdo el gabinete jurídico estará autorizado para ello.

Aunque el plazo para presentarlo se prolongará durante tres meses, la gestión se hará lo antes posible. Sanz ha recordado, no obstante, que hasta que no se ha conocido el texto definitivo de la ley tras aprobarse, el recurso de inconstitucionalidad no se ha podido poner en marcha.

Al respecto, el presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, anunció este jueves con contundencia que el Gobierno andaluz también iba a "intentar parar este desafío secesionista e independentista".

Moreno se pronunció unas horas después de que lo hiciera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esta misma línea, que seguirán Aragón, Valencia, Baleares y Cantabria.

A todas ellas se ha sumado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha anunciado que esta misma semana va a solicitar al Consejo Consultivo regional un informe con el que recurrir esta ley, a la que considera "una agresión al concepto de igualdad".