Hasta 56 andaluzas víctimas de violadores beneficiados piden ayuda psicológica a la Junta

Hasta principios de este mes, en la comunidad andaluza se habían revisado 70 sentencias por la aprobación de la nueva norma. A nivel nacional, la cifra de agresores sexuales beneficiados ha superado los 400 y en más de 30 casos las rebajas han supuesto su excarcelación inmediata.

[Sánchez, sobre el sí es sí: "Hay que corregir el problema para evitar más rebajas de condena"]

A juicio del portavoz del Gobierno andaluz, todo se debe a que la ley está "manifiestamente mal hecha y está teniendo unos resultados perversos". Por ello, ha pedido al Gobierno que pida perdón y aparque sus "ataques de soberbia" y cuente con el PP, el principal partido de la oposición, para reformar ya esta ley.

"Pedro Sánchez decía que no podría conciliar el sueño si gobernaba con Podemos. No sabemos si ahora podrá hacerlo o no, pero quien no concilia el sueño por las noches son las 56 mujeres que han pedido ayuda a la Junta de Andalucía", ha lamentado Fernández-Pacheco.

Cada 48 horas se rebaja una pena

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha manifestado en estos mismos términos esta mañana en una entrevista en Canalsur radio, recogida por Europa Press. Moreno se ha mostrado a favor de apoyar la reforma de la ley de 'sólo sí es sí' planteada por el PSOE y que se subsane el "gravísimo error" que ha cometido el Gobierno de Pedro Sánchez.