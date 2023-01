Juanma Moreno respalda a Feijóo en la defensa de que gobierne la lista más votada: "Dará estabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, sí apoya la opción propuesta por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne "la lista más votada" en los ayuntamientos.

Todo ello a pesar de que esta opción lo hubiera dejado sin gobernar en 2019 cuando el PP obtuvo el peor resultado de su historia a diferencia de los últimos comicios cuando consiguió la mayoría absoluta.

Al igual que le hubiera ocurrido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los anteriores comicios. No obstante, ella se ha mostrado a favor de una segunda vuelta.

En rueda de prensa en Jaén, tras el Consejo de Gobierno de la Junta, Moreno, en cambio, sí ha defendido la fórmula que plantea Feijóo porque daría "estabilidad" en los ayuntamientos.

Según ha indicado, hay municipios en los que se van a presentar hasta 26 candidaturas y la mitad tendrán representación en el ayuntamiento. Defiende además que se evitaría, como ha ocurrido, que en un mismo consistorio se hayan producido hasta cinco cambios de gobierno en un mandato.

[Las 60 medidas que impulsará Feijóo en el 'postsanchismo': "Es un contrato con este país"]

En este sentido, sí sería razonable que los dos grandes partidos del país avanzaran en una propuesta que permitiera que el que gana las elecciones, gobierne. Se trata de un planteamiento que el PP ha hecho durante varios años anteriores y con el que el partido está de acuerdo "mayoritariamente".

No obstante, ha reconocido que "algunas veces nos beneficiará y otras, no" y que, en cualquier caso, ante la cercanía de las elecciones municipales, no hay tiempo de llevar a cabo la reforma necesaria de la Ley Electoral.

En su opinión, en términos visuales, estéticos y de democracia real, "los ciudadanos mayoritariamente son partidarios de que quien gana las elecciones sea el que gobierne".

En este sentido, y teniendo en cuenta que no daría tiempo abordar una reforma electoral, Moreno ha considerado importante que se abra un debate "sereno y riguroso" entre PSOE y PP para buscar una fórmula que dé estabilidad a los ayuntamientos tras las próximas elecciones municipales.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado que ahora Moreno defienda esta medida por la que él mismo "no habría sido" jefe del Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura, y que ha sido contestada por la propia Ayuso.

Sigue los temas que te interesan